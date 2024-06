Come anticipato, dal 1° luglio 2024 il canone del Telepass subirà più che un raddoppio, arrivando a costare 3,90 euro al mese, ovvero 11,70 euro trimestrali. Telepass attribuisce l’aumento del canone alla necessità di affrontare costi sempre maggiori per lo sviluppo tecnologico dei servizi e degli strumenti di pagamento legati alla mobilità, che richiedono investimenti considerevoli in tecnologie informatiche e digitali. Tuttavia, molti utenti stanno rescindendo il contratto (qui la guida su come disdire il Telepass, non ci sono penali ma ricordatevi di restituire il dispositivo hardware), orientandosi verso alternative più vantaggiose in termini di qualità-prezzo.

Fra queste c’è UnipolMove che fino al 25 giugno 2024 propone un’offerta veramente allettante per valutare il passaggio: 12 mesi di canone gratis, dopodiché il costo sarà di 1,5 euro al mese, decisamente più conveniente rispetto al prezzo incrementato di Telepass. Vediamo dunque come approfittarne prima della scadenza.

Come passare da Telepass a UnipolMove

UnipolMove rappresenta un’alternativa valida a Telepass, offrendo molti dei servizi analoghi, come il telepedaggio, i parcheggi convenzionati, le strisce blu e l’area C di Milano. Come dicevamo attualmente UnipolMove promuove un’offerta vantaggiosa che scade il 25 giugno 2024, consistente in uno o due dispositivi gratuiti per un anno. Dopo il primo anno, il costo sarà di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e, qualora lo accettiate, 1 euro al mese per il secondo. È possibile cambiare servizio senza penalità o costi di chiusura in qualsiasi momento. Di seguito, esploriamo le modalità di acquisto di UnipolMove.

Ulteriori informazioni su funzionamento e servizi nella nostra recensione di UnipolMove dopo 2 anni di utilizzo.

Come acquistare UnipolMove online

Per acquistare il dispositivo online, accedete alla pagina promozionale* corrispondente, dove potrete procedere cliccando su “Acquista ora”. Dopo aver completato la registrazione e inserito le informazioni richieste, il dispositivo verrà spedito all’indirizzo indicato, solitamente entro 4 o 5 giorni lavorativi. Alla presa in carico dell’ordine da parte del corriere, riceverete un SMS contenente un link per modificare la data di consegna, cambiare l’indirizzo di spedizione, optare per il ritiro presso un punto GLS o scegliere un punto di ritiro proposto dal corriere.

La promozione che offre 12 mesi gratis di abbonamento è stata prorogata ed è disponibile per tutte le nuove sottoscrizioni fatte entro il 25 giugno 2024.

Approfitta della promozione: è semplice e veloce, direttamente dal sito ufficiale UnipolMove

Come acquistare UnipolMove in agenzia

Per chi preferisce un contatto diretto, è possibile acquistare il dispositivo presso una qualsiasi agenzia UnipolSai, approfittando degli stessi vantaggi promozionali offerti online. Il principale beneficio dell’acquisto in agenzia è la consegna immediata del dispositivo, a differenza dell’acquisto online che prevede una spedizione. Inoltre, l’assistenza per eventuali problemi fisici al dispositivo è diretta: in agenzia il dispositivo può essere sostituito immediatamente, mentre per problemi relativi al tele-pedaggio sarà necessario contattare il supporto online.

Attenzione: a seguito di alcune segnalazioni dove le agenzie propongono di fare un’assicurazione Unipol, chiariamo non è richiesta alcuna sottoscrizione di un contratto di assicurazione UnipolSai o simili, UnipolMove è libero da vincoli contrattuali di alcun tipo.

A questo punto non vi resta che consultare la guida su come disdire Telepass, la procedura è molto facile, non ha penali a meno che non restituiate il dispositivo (cosa che potete fare in qualsiasi Eni Station).

Con queste informazioni, ora sapete come passare da Telepass a UnipolMove e risparmiare di fatto fino a 46,80 euro il primo anno (senza considerare il risparmio nei mesi successivi dato il canone inferiore di 1,50 euro di Unipol anziché 3,90 euro di Telepass). Per ulteriori domande o dubbi, lasciate un commento e vi risponderemo.

*Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle sottoscrizioni idonee. Nessun rincaro per l’utente finale. L’azienda non ha sponsorizzato questo contenuto.