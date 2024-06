All’inizio di questa settimana Microsoft ha lanciato i suoi nuovi PC Copilot+ e tutti questi dispositivi possono contare su un inedito tasto dedicato a Copilot sulla tastiera.

Si tratta della prima grande modifica apportata dal colosso di Redmond alla tastiera Windows negli ultimi tre decenni anche se, a dirla tutta, pare che non sia così rivoluzionaria come ci si potrebbe attendere.

Copilot sui nuovi PC con Windows 11 diventa un po’ meno utile

Stando a quanto emerso, allo stato attuale l’unico compito di questo nuovo tasto dedicato è quello di lanciare una versione PWA (Progressive Web App) di Copilot, che peraltro non si integra più nemmeno in Windows (come invece avveniva in una precedente esperienza) e ciò significa che gli utenti non possono usare l’assistente IA per controllare le impostazioni di Windows 11.

In pratica, si tratta di una semplice Progressive Web App e Microsoft ha anche rimosso la scorciatoia da tastiera per Copilot su questi nuovi PC, quindi la combinazione tasto Windows + C non fa nulla.

La speranza è che nei programmi di Microsoft vi sia l’evoluzione del suo assistente IA in una soluzione che possa essere utilizzata in modo molto simile al tasto Windows, in combinazione con altri tasti per avviare scorciatoie alle app o persino funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Al momento, tuttavia, tutto ciò non è possibile.

Ad oggi il colosso di Redmond non ha spiegato per quale motivo ha cambiato l’esperienza di Copilot da una soluzione più integrata in Windows a una semplice app Web che non può più controllare le impostazioni di Windows.

Non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza per scoprire se il team di Microsoft ha in programma delle novità al riguardo.