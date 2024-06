Il team di Microsoft ha in programma di lanciare i nuovi ed attesi PC Copilot+ la prossima settimana senza la controversa funzione Recall.

Ricordiamo che si tratta di una soluzione studiata per consentire agli utenti di avere una sorta di timeline visiva di ciò che hanno fatto, in modo da poter ritrovare con grande semplicità ciò che stanno cercando.

In sostanza, Recall cattura delle schermate (ogni pochi secondi) di ciò che gli utenti fanno mentre usano il PC, in modo da poterli aiutare in un secondo momento a ritrovare rapidamente ciò che hanno visto in precedenza. Ma è evidente che si tratta di una funzionalità che rischia di mettere a serio rischio la privacy.

Microsoft ha annunciato che Recall arriverà più in là

Microsoft ha deciso di non includere Recall, in modo da poterlo testare con il programma Windows Insider, cambiando idea rispetto a quanto comunicato in precedenza (l’idea era quella di implementarla come funzionalità opt-in con ulteriori miglioramenti della sicurezza).

Il colosso di Redmond ha precisato di avere cambiato i propri programmi per sfruttare l’esperienza della community di Windows Insider al fine di garantire a tutti gli utenti una soluzione che sia in grado di soddisfare gli elevati standard di qualità e sicurezza dell’azienda, aggiungendo che quando Recall sarà disponibile nel programma Windows Insider verrà pubblicato un post sul blog con i dettagli su come ottenere l’anteprima.

In pratica, la funzionalità Recall non sarà inizialmente disponibile nemmeno per i Windows Insider o per chi decide di acquistare un PC Copilot+.

A quanto pare, alla fine il team di Microsoft ha dovuto ammettere che ha bisogno di più tempo per testare e implementare i miglioramenti della sicurezza necessari per rendere tale nuova funzionalità effettivamente pronta per l’uso su larga scala.