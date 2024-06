Nella giornata di oggi, 21 giugno 2024, MediaWorld ha lanciato una promozione lampo sugli Apple MacBook. Fa parte dell’iniziativa “MediaWorld Flash Deals“, una campagna promozionale che offre sconti esclusivi su pochi prodotti (MacBook Air 13 M3 e MacBook Pro 14 M3 Pro) e per poco tempo (solo 5 ore in questo caso). Dunque, non perdiamoci in chiacchiere: ecco tutto quello che serve sapere per approfittarne.

MacBook Air 13 e MacBook Pro 14 scontatissimi con i Flash Deals di MediaWorld

C’è tempo fino alle ore 17:00 di oggi, venerdì 21 giugno 2024, per approfittare della promozione Flash Deals di MediaWorld. Si tratta di una campagna promozionale riservata ai soli possessori della carta MediaWorld Club, ottenibile gratuitamente in pochi istanti direttamente dal sito web cliccando qui. Per maggiori informazioni sul programma, potete far riferimento sulla pagina web dedicata, in cui trovate tutti i dettagli, come funziona e i premi a cui hanno accesso gli iscritti al MediaWorld Club e, di conseguenza, i possessori della carta citata.

Una volta completata l’iscrizione al MediaWorld Club è sufficiente accedere con le proprie credenziali al sito o all’app e inserire nel carrello i prodotti in promozione, il cui sconto è visibile direttamente nel carrello.

Come anticipato, i MacBook in offerta sono due: MacBook Air 13″ M3, nella versione con 512 GB di spazio di archiviazione e 16 GB di RAM (memoria unificata) e MacBook Pro 14″ M3 Pro con 512 GB, 18 GB di RAM (memoria unificata), CPU da 11 core e GPU da 14 core. Entrambi, sono disponibili in tutte le colorazioni, almeno nel momento in cui scriviamo.

Visto che la promozione scadrà alle 17:00 di oggi, 21 giugno, vi lasciamo direttamente ai link di MediaWorld per acquistarli in sconto:

Leggi anche: Riecco il Black Friday estivo di Unieuro, con tante offerte per tutte le tasche e tutte le nostre guide agli acquisti

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.