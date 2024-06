Riecco il Black Friday estivo di Unieuro, con tante offerte per tutte le tasche

Terminato ieri, nella giornata di oggi, 21 giugno 2024, è subito ripartito il Summer Black Friday di Unieuro, nome di una campagna promozionale ricca di prodotti in offerta in vigore per altri 6 giorni, salvo ulteriori proroghe. In questo articolo trovate una selezione di sconti tech interessanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le migliori offerte tech del Summer Black Friday di Unieuro

Si va dai prodotti per la smart home a quelli dell’informatica, dagli speaker bluetooth, alle soundbar, passando per router, telecamere di sicurezza, notebook, smartwatch e altro ancora. C’è tempo fino a giovedì 27 giugno per approfittare degli sconti del Summer Black Friday di Unieuro, promozione che promuove uno sconto del 25% su centinaia di prodotti di vario tipo. A seguire trovate quelli che, a nostro avviso, vale la pena considerare, ordinati per prezzo e divisi per categorie.

iPhone, smartwatch, notebook e altri sconti

Router e dispositivi smart home in offerta

Smart TV, soundbar e casse bluetooth in offerta

Queste erano solo alcune delle offerte di Unieuro disponibili nel nuovo volantino Summer Black Friday, campagna promozionale di cui trovate tutti i prodotti scontati nel link a seguire. Salvo esaurimenti delle scorte, ricordiamo che saranno disponibili fino al prossimo giovedì 27 giugno 2024.

Tutti i prodotti scontati per il Summer Black Friday di Unieuro