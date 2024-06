Amazon sta lavorando su un importante rinnovamento di Alexa che offrirà funzionalità di intelligenza artificiale generativa conversazionale.

Secondo quanto riportato da Reuters, il colosso dell’e-commerce avrebbe in mente di offrire due livelli del servizio, uno gratuito e uno a pagamento che al momento si chiamerebbe “Remarkable Alexa”.

Questo livello più avanzato di Alexa costerebbe tra 5 e 10 dollari al mese in quanto permetterebbe ad esempio di scrivere e inviare un’e-mail, oppure ordinare la cena, con un unico comando.

Remarkable Alexa sarebbe molto più intelligente, ma a pagamento

Stando a quanto riferito Remarkable Alexa potrebbe essere in grado di acquisire una comprensione più profonda delle preferenze dell’utente, imparando ad esempio ad accendere la TV su un programma specifico, oppure ad accendere la macchina del caffè quando suona la sveglia, senza dover impostare routine.

Remarkable Alexa potrebbe inoltre fornire agli utenti consigli sugli acquisti, ma non verrebbe incluso nell’abbonamento Amazon Prime.

In ogni caso l’attuale versione gratuita di Alexa è già capace di gestire una vasta gamma di attività, pertanto pretendere 5 o 10 dollari al mese per una versione più avanzata sembra fuori luogo, inoltre non è chiaro se saranno necessari dispositivi più potenti affinché Remarkable Alexa possa funzionare correttamente.

Alla fine Amazon potrebbe anche decidere di appoggiarsi a chatbot di terze parti, come ha in mente di fare Apple, d’altronde sembra che Amazon creda sempre meno in Alexa.