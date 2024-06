Xiaomi Robot Vacuum S20 è un nuovo robot aspirapolvere che si caratterizza per la sua potente aspirazione e capacità di navigazione intelligente. Ecco i dettagli di questo nuovo prodotto per la smart home.

Caratteristiche del robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S20

Xiaomi Robot Vacuum S20 è in grado di fornire una potenza di aspirazione fino a 5.000 Pa e include una spazzola a rullo centrale per la pulizia generale e una spazzola laterale più piccola progettata per pulire in modo efficiente bordi e angoli.

Il dispositivo è dotato di un contenitore per la spazzatura da 400 ml e di un serbatoio dell’acqua da 270 ml che riducono la frequenza degli svuotamenti e dei riempimenti e utilizza un sistema di navigazione laser LDS per una mappatura accurata delle aree di pulizia e dei percorsi di pulizia.

Il sistema di navigazione e i sensori integrati consentono all’aspirapolvere di evitare ostacoli e di aggirare oggetti domestici comuni come mobili e scarpe.

Il nuovo robot aspirapolvere di Xiaomi ha una larghezza di 325 mm ed è alimentato da una batteria da 3.200 mAh, inoltre può essere controllato tramite l’app Mi Home per gestire le impostazioni di pulizia, pianificare le sessioni e monitorare i progressi da remoto, infine il dispositivo supporta il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant.

Disponibilità e prezzi del robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S20

Xiaomi non ha ancora rivelato la data di lancio e nemmeno il prezzo del Robot Vacuum S20, tuttavia dovrebbe costare più o meno come i suoi predecessori Xiaomi S10 e S10+.