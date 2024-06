Huawei ha dato ufficialmente il via al Summer Black Friday, un’occasione da non perdere per gli amanti Huawei e gli appassionati del mondo tech in cerca di un buon affare per aggiornare il proprio notebook, il tablet o, perché no, valutare l’acquisto di un nuovo smartwatch per tutti i giorni o un nuovo smartphone top di gamma come il Pura 70 Ultra.

La campagna messa in piedi da Huawei è come al solido ben organizzata e, dando uno sguardo alla promozione, ricca di interessanti offerte nonché di ulteriori chicche come coupon e omaggi per coccolare l’utente. Ma vediamo meglio come funziona il Summer Black Friday di Huawei e soprattutto i migliori prodotti da valutare secondo il nostro punto di vista.

Huawei Summer Black Friday: come funziona e le migliori offerte

Partiamo subito con le modalità del Summer Black Friday Huawei che parte oggi 18 giugno per concludersi il prossimo 15 di luglio. Come dicevamo, i prodotti in offerta sono diversi e interessanti, così come lo sono le promozioni messe in campo dall’azienda con sconti fino al 50% a cui si può abbinare un ulteriore coupon extra del 10% (ATUSBF10) su tutti i prodotti (esclusi Watch Ultimate design e prodotti della linea Huawei Care).

Ma non è finita qui. C’è anche il bundle Coupon da 99 euro per Huawei PURA 70 e una sezione con prodotti in quantità limitata che, se di vostro interesse, vi consigliamo di affrettarvi a valutare. Prima di andare avanti con la nostra selezione, vi segnaliamo la pagina ufficiale della campagna promozionale Huawei, utile per qualsiasi dubbio o informazione.

Detto questo, vediamo ora nel dettaglio le offerte che abbiamo selezionato per voi per l’Huawei Summer Black Friday, compresi i costi finali dei prodotti una volta applicati i vari sconti e coupon del caso.

Notebook Huawei MateBook D 14 2024

Partiamo con un classico, HUAWEI MateBook D 14 2024, un notebook da considerare seriamente se cercate un prodotto con un buon rapporto qualità / prezzo; compatto, curato nel design e con buone prestazioni.HUAWEI MateBook D 14 2024 è un portatile Windows 11 con display IPS FHD+ (1.920×1.200P) da 300 nit; lo chassis è spesso solo 15,9 millimetri per un peso di 1,39 Kg.

A bordo è presente una piattaforma Intel Core 12a gen, con processore Core i5-12450H e grafica integrata Intel UHD, abbinati a 8 / 16 GB di RAM LPDDR4X e un SSD NVMe da 512 GB. Supporta il WiFi AX, con una buona dotazione di porte e monta una batteria da 56 WHr. Huawei MateBook D 14 2024 è in offerta a 649 euro invece di 849 euro, con il coupon extra del 10% (ATUSBF10) arriviamo a 584 euro.

Acquista Huawei MateBook D 14 2024 scontato fino a 584 euro

Tablet Huawei Matepad 11.5” S Professional Edition e MatePad 11.5″

Passiamo ai tablet dove troviamo due offerte valide, una delle quali piuttosto conveniente rivolta a Huawei Matepad 11.5” S Professional Edition nella variante con tastiera bluetooth rimovibile. Siamo di fronte a un tablet da 11,5″ che utilizza un pannello IPS con finitura PaperMatte ovvero simile alla carta. Il refresh-rate è adattivo sino a 144 Hz mentre la risoluzione pari a 2.800×1.840 pixel (500 nit). La piattaforma prevede un processore octa-core Kirin 9000WL 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il reparto fotocamere prevede un sensore da 13 MP sul posteriore (video a 1.080P) e uno da 8 MP sul frontale; non manca la connettività WiFi AX e ricarica rapida, mentre lato batteria troviamo un’unità da 8.700 mAh.

Tablet Huawei Matepad 11.5” S Professional Edition arriva come detto con tastiera bluetooth rimovibile ed M-Pencil 3a Gen. (bianca) in omaggio, il prezzo sarebbe di 499 euro ma grazie al codice sconto ATUMP30 possiamo portarlo a casa a 469 euro. Inoltre, è in regalo la Penna ufficiale.

Acquista Huawei Matepad 11.5” S Professional Edition con tastiera e M-Pencil 3a Gen. in omaggio scontato fino a 469 euro

Se avete un budget più risicato invece, potreste puntare su Huawei MatePad 11.5, sempre con display IPS da 11,5″ ma questa volta con risoluzione 2.220×1.440 pixel a 120 Hz. La piattaforma è Qualcomm Snapdragon™ 7 Gen 1 con CPU a 8 core e GPU Adreno 644, mentre il reparto memoria prevede 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

A bordo sempre fotocamera da posteriore da 13 MP e anteriore da 8 MP, buona connettività (WiFi AX) e batteria da 7.770 mAh. Huawei Matepad 11.5” ha un prezzo di listino di 299 euro, con la promozione in corso scende a 269 euro compresa di tastiera, inoltre con il coupon extra del 10% (ATUSBF10) scendiamo ancora a 242 euro.

Acquista Huawei Matepad 11.5” (con tastiera) scontato sino a 242 euro

Smartwatch Huawei WATCH GT 4 e WATCH FIT 3

Huawei mette in campo interessanti offerte anche per chi è alla ricerca di uno smartwatch. Tra i prodotti da segnalare c’è sicuramente Huawei WATCH GT4, disponibile nella versione nera (46 mm) e bianca in pelle (41 mm). Lo smartwatch, con cassa in acciaio, è dotato di display AMOLED da 1,43, supporta la ricarica wireless e sistemi operativi Android e iOS.

Huawei WATCH GT 4 46 mm (nero) e Huawei WATCH GT 4 41 mm (bianco) hanno un prezzo di listino di 249 euro, con la promozione Huawei scendono a 199 euro con le FreeBuds SE 2 in omaggio e, applicando il coupon ATUSBF10, potrete averli a 179 euro.

Acquista Huawei WATCH GT 4 (46 mm / nero) con FreeBuds SE 2 in omaggio a 179

Acquista Huawei WATCH GT 4 (41 mm / bianco) con FreeBuds SE 2 in omaggio a 179

Altra offerta da segnalare è quella relativa a Huawei WATCH GT3 Pro 46mm Gray Leather Strap. Anche in questo caso troviamo un display AMOLED da 1,43″, cassa in titanio e vetro zaffiro, sei sensori e ricarica wireless. Huawei WATCH GT3 Pro 46mm Gray Leather Strap ha un prezzo di listino di 369 euro, ma si può acquistare attualmente a 199 euro, che diventano 179 euro applicando il coupon del 10%.

Acquista Huawei WATCH GT3 Pro 46mm Gray Leather Strap scontato sino a 179

Per chi cerca qualcosa di più discreto, leggero ma con un’autonomia incredibile, può valutare Huawei WATCH Fit 3, caratterizzato da una cassa in lega di alluminio e display AMOLED da 1,82″ con risoluzione 480 x 408 pixel. A bordo troviamo Sensore IMU a 9 assi, sensore ottico e frequenza cardiaca. Offre compatibilità con Android e iOS, è impermeabile (come gli altri modelli) e supporta sia il WiFi che il bluetooth.

Huawei WATCH Fit 3 ha un prezzo che arriva a 179 euro, la promozione in corso prevede in omaggio anche le FreeBuds SE 2, il tutto a 159 euro.

Acquista Huawei WATCH Fit 3 con FreeBuds SE 2 a 159

Cuffie Bluetooth Huawei FreeClip

C’è posto ovviamente per gli auricolari, nel dettaglio vi segnaliamo le auricolari open air Huawei FreeClip da appena 5,6 grammi e colorazione beige. Le FreeClip supportano la ricarica wireless e cablata (via USB-C), sono certificate IP54 e garantiscono 8 ore di riproduzione con una sola ricarica oltre alla cancellazione del rumore con AI.

Le Huawei FreeClip costano 199 euro, mentre con la promozione scendono a 179 euro con Band 8 in omaggio; ovviamente non è tutto, inserite il coupon extra del 10% (ATUSBF10) e il prezzo scende ancora a 161 euro.

Acquista Huawei FreeClip con Band 8 in omaggio a 161

Smartphone Huawei Pura 70 Ultra

Se state valutando l’acquisto di un nuovo smartphone, o più semplicemente tenete d’occhio il Pura 70 Ultra, la promozione di Huawei potrebbe essere allettante. Huawei Pura 70 Ultra non ha bisogno di presentazioni, è un flagship con display OLED da 6,8 pollici QHD da 120 hertz; monta un Kirin 9010 da 8 core abbinato a 16 GB di RAM e storage da 512 GB. Il Pura 70 Ultra Ha un comparto fotocamere posteriore al top (50MP+50MP+40MP) e anche la frontale non scherza supportando una risoluzione sino a 4.160 x 3.120 pixel. La batteria è da 5.200 mAh, mentre se parliamo di connettività troviamo 4G LTE oltre a WiFi AC (2×2) e bluetooth 5.2; c’è l’USB-C e lo jack cuffie, mentre il peso arriva a 226 grammi.

Huawei Pura 70 Ultra ha un prezzo di 1.499 euro, con la promozione del Summer Black Friday allo stesso prezzo riceverete in omaggio le FreeBuds Pro 3 e un coupon bundle da 99 euro (ATUTTOPURA99) che permette di avere in omaggio anche uno smartwatch GT3 46 Black o GT3 42 White. Nel dettaglio, acquistando Huawei Pura 70 Ultra e aggiungendo contestualmente al carrello Huawei Watch GT 3, successivamente basterà digitare il coupon ATUTTOPURA99 nell’apposito campo e anche lo smartwatch sarà in omaggio grazie a un ribasso di 99 euro.

Acquista Huawei Pura 70 Ultra a 1.499 euro in omaggio con FreeBuds Pro 3 e GT3 46 Black (o GT3 42 White)

Huawei Summer Black Friday: i prodotti in offerta in quantità limitata

Tra le tante offerte che propone Huawei per il Summer Black Friday ci sono, come al soito, anche dei prodotti disponibili in quantità limitata; ne consegue che chi è interessato a i modelli in questione deve affrettarsi in quanto le scorte potrebbero esaurirsi molto presto visti i prezzi. In questo “gruppo” di prodotti abbiamo scovato altri sei prodotti che meritano secondo noi di essere segnalati.

Notebook Huawei MateBook D 16 2024

Partiamo con il notebook Huawei MateBook D 16 2024 che, rispetto alla variante da 14 pollici non prevede particolari differenze tecniche, fatta eccezione per il display che in questo caso ha una diagonale di 16 pollici. Huawei opta per un pannello IPS (FHD+), 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB; la CPU è sempre un Intel Core i5-12450H con grafica integrata e anche il reparto di espansione / connettività è in linea con il fratello minore (leggermente migliore). Chiudiamo coi dati fisici, con 17 millimetri di spessore e un peso variabile tra 1,68 Kg e 1,72 Kg, determinato dalla batteria (56 o 72 Whr.

Huawei MateBook D 16 2024 ha un prezzo di 799 euro, con la promozione Huawei viene offerto a 599 euro con un ulteriore codice sconto da 50 euro (AESTATE51) che fa ulteriormente scendere il costo a 549 euro.

Acquista Huawei MateBook D 16 2024 scontato fino a 549

Tablet Huawei MatePad 11 2023

Un altro prodotto secondo noi da valutare è Huawei MatePad 11 2023, in questo caso nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Siamo di fronte a un tablet da 11″ con display IPS QHD+ 120 Hz, compatto e con uno spessore di appena 7,2 millimetri (480 grammi). La piattaforma è la nota Qualcomm Snapdragon 865 Mobile, mentre i sistema operativo ovviamente HarmonyOS 3.1. MatePad 11 è dotato anche di due fotocamere (13 MP posteriore e 8 MP anteriore), WiFi AX 2×2 e una batteria da 7.250 mAh.

Con l’offerta Summer Black Friday, Huawei MatePad scende da 429,90 euro a 329 euro, sempre con la possibilità di utilizzare il codice sconto di 50 euro (AESTATE51) per un prezzo finale di 279 euro.

Acquista Huawei MatePad 11 2023 scontato fino a 279 euro

Smartwatch Huawei WATCH GT3 Pro, WATCH GT 4 e WATCH GT 4 Pro

Anche per gli smartwatch sono presenti quattro modelli in quantità limitata, il primo è WATCH GT3 Pro 46mm Light Titanium Strap che, da un prezzo di 499,99 euro viene scontato fino a 279 euro; ma non è finita qui. Huawei offre anche in questo caso il coupon codice ATUSBF10 del 10% per un prezzo finale di soli 251 euro.

Acquista Huawei WATCH GT3 Pro 46mm Light Titanium Strap scontato fino a 251 euro

Anche Huawei WATCH GT 4 46mm Steel e WATCH GT 4 41mm Silver sono in offerta limitata, decisamente valida. Il modello da 46 millimetri passa da 369 euro a 299 euro con FreeBuds SE 2 in omaggio, poi c’è il coupon ATUSBF10 che taglia ulteriormente il prezzo a 269 euro.

La stessa promozione e lo stesso prezzo finale (269 euro) la troviamo su Huawei WATCH GT 4 41mm Silver che, pur costando di listino 399,90 euro, scende sino a 299 euro con FreeBuds SE 2 in omaggio e codice sconto aggiuntivo del 10%.

Acquista Huawei WATCH GT 4 46mm Steel con FreeBuds SE 2 in omaggio scontato fino a 269 euro

Acquista Huawei WATCH GT 4 41mm Silver con FreeBuds SE 2 in omaggio scontato fino a 269 euro

Chiudiamo con un altro smartwatch, Huawei Watch 4 Pro Brown, modello top che da un prezzo di 549,90 euro viene proposto dall’azienda a 499 euro con FreeBuds 5i in omaggio e, come per gli altri modelli, un ulteriore coupon sconto (AESTATE70) da 70 euro questa volta blocca il prezzo a 429 euro.

Acquista Huawei Watch 4 Pro Brown con FreeBuds 5i in omaggio scontato fino a 429 euro