Nelle scorse ore Apple ha annunciato che Apple Pay Later, il servizio che consente agli utenti di pagare a rate un acquisto, non è più disponibile.

Lanciato negli Stati Uniti alla fine dello scorso anno, Apple Pay Later rappresentava una soluzione che offriva agli utenti la possibilità di dilazionare il pagamento di acquisti con importi compresi fra 50 e 1.000 dollari, da restituire in quattro rate (ripartite su sei settimane) senza interessi o commissioni.

Il colosso di Cupertino ha precisato che gli utenti con prestiti ancora “aperti” potranno comunque gestirli tramite l’app Wallet.

Il servizio Apple Pay Later non è più disponibile

A quanto pare, Apple ha deciso di concentrarsi su alcune nuove funzionalità che saranno lanciate a livello globale entro la fine del 2024, inclusa la possibilità di accedere a offerte di prestito rateale con carte di credito o debito idonee.

A dire del colosso di Cupertino, l’obiettivo dell’azienda è quello di continuare a fornire ai suoi utenti l’accesso a opzioni di pagamento facili, sicure e private con Apple Pay e la nuova soluzione in arrivo a fine anno consentirà di offrire pagamenti flessibili a più utenti, in più luoghi in tutto il mondo, ciò grazie anche ad apposite collaborazioni con banche e istituti di credito.

Senza dubbio l’aspetto più interessante del cambio di rotta da parte di Apple è rappresentato dalla disponibilità dei nuovi servizi di pagamento a rate anche in altri Paesi oltre gli Stati Uniti e ciò ovviamente garantirà al colosso di Cupertino una platea di utenza decisamente più ampia.

Tra le altre novità in arrivo, annunciate la scorsa settimana da Apple in occasione della Worldwide Developers Conference 2024, vi sono miglioramenti per quanto riguarda la flessibilità e le possibilità di scelta per gli utenti nel momento in cui effettueranno pagamenti online e in-app con Apple Pay.