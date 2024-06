Se state valutando di aggiornare il reparto periferiche della vostra piattaforma da gaming, o il vostro setup per fare streaming, in queste ore su Amazon ci sono delle ottime offerte per alcuni prodotti Razer che secondo noi vale la pena valutare.

Razer è tra le aziende leader nel panorama delle periferiche da gioco, un brand che non ha bisogno di presentazioni per qualità, prestazioni e design. In questo caso, tra le varie proposte presenti su Amazon troviamo un tris a dir poco interessante; si tratta nel dettaglio del mouse da gaming Razer Basilisk V3, della tastiera Razer Cynosa V2 e del microfono Razer Seiren V2 X.

Periferiche Razer in offerta su Amazon: ecco le migliori

Se cercavate il momento giusto per mettere le mani su una periferica gaming di fascia alta a un prezzo vantaggioso, questo potrebbe essere il momento giusto; sfruttando le offerte Amazon infatti, potrete godere di sconti sino al 47% sull’attuale prezzo di listino. Prima di procedere però, come di consueto vi consigliamo di valutare l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti, in primis le spedizioni rapide e gratuite. Ma veniamo ai prodotti che abbiamo selezionato.

Mouse da gaming Razer Basilisk V3

Partiamo con il mouse Razer Basilisk V3, una periferica che i gamer conosceranno bene e che in questi anni ha costruito una certa fama tra i gamer professionisti più esigenti. Siamo di fronte a un mouse cablato dotato di 10+1 pulsanti programmabili e rotellina inclinabile HyperScroll. Per questo modello Razer utilizza switch ottici Razer Gen-2, così come del resto è ottico il sensore Focus+ da 26.000 DPI, uno dei migliori in circolazione per chi cerca un mouse rapido e scattante.

Il design, inconfodibile, è ovviamente ergonomico con supporto pollice per un comfort prolungato; a bordo non manca infine il supporto Razer Chroma RGB con 11 zone di illuminazione per interagire coi giochi per la massima personalizzazione.

Razer Basilisk V3 è disponibile su Amazon a 44,73 euro invece di 84,99 euro

Tastiera da gaming Razer Cynosa V2

La compagna ideale per il Basilik V3 potrebbe essere la tastiera gaming a membrana Razer Cynosa V2, equipaggiata con tasti soft spring-loaded e caratterizzata da un interfaccia cablata sempre di tipo USB (Type-A). Curata nel design, ma non per questo esagerata, la tastiera proposta da Razer vanta tasti illuminati singolarmente con un profilo sonoro ridotto. Non poteva mancare il supporto Razer Chroma RGB per personalizzare la colorazione e interagire con giochi come Fortnite, Overwatch, Warframe e molti altri.

L’utente avrà la possibilità di programmare e mappare la tastiera, utilizzando anche Razer Synapse 3 e avendo a disposizione tasti multimediali dedicati oltre che apposite scanalature che consentono di riporre i cavi e di instradarli in qualsiasi direzione.

Razer Cynosa V2 è disponibile su Amazon a 41,99 euro invece di 69,99 euro

Microfono Razer Seiren V2 X

Chiude questo trittico Razer Seiren V2 X, un microfono USB di qualità pensato soprattutto per gli streamer, interessato anche questo da un’ottima offerta, ovvero uno sconto del 30% sul prezzo di listino. La soluzione Razer è dotata di condensatore da 25 millimetri che permette di ottenere una riproduzione molto fedele della voce, sopprimendo al meglio i rumori di fondo. Tra le funzionalità integrate troviamo un limitatore di guadagno per evitare qualsiasi distorsione e lo shock absorber integrato che, in caso di urti accidentali, può smorzare le vibrazioni.

Razer Razer Seiren V2 X è disponibile su Amazon a 77 euro invece di 109,99 euro