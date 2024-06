Nonostante abbia lasciato tutti a bocca asciutta in occasione del Computex di Taipei, NVIDIA sta comunque lavorando dietro le quinte alle prossime schede grafiche consumer (gaming) GeForce RTX 50 nome in codice Blackwell, soluzioni che arriveranno sia per il segmento desktop che sui notebook da gaming di prossima generazione.

Se a Taipei, NVIDIA e lo stesso CEO dell’azienda si sono limitati a commentare che “GeForce RTX 50 è a dir poco eccitante”, a riportare l’attenzione sulla prossima gamma di GPU per portatili è il partner Clevo, azienda specializzata in notebook custom ad alto profilo, non a caso confezionati con le più potenti GPU laptop del produttore californiano. Secondo un recente leak sulla roadmap Clevo per il 2025, NVIDIA avrebbe pensato ad almeno sei nuovi modelli di GPU per PC portatili, questo ovviamente partendo dalla fascia bassa fino ai modelli top di gamma. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Le NVIDIA GeForce RTX 50 laptop saranno potenti, ecco come potrebbero essere

Il documento lasciato trapelare da Clevo è abbastanza succulento, pur non svelando in realtà i nomi delle nuove schede grafiche NVIDIA o tutti i dettagli tecnici del caso, volutamente celati anche nei materiali ufficiali dei partner per cercare di contenere i danni in casi come questo. Detto questo, stando alla slide che per comodità riportiamo a seguire, la gamma GeForce RTX 50 viene identificata con la sigla GN22; partendo dai modelli di punta, i sei modelli in questione sono siglati come GN22 X11, GN22 X9, GN22 X7 e GN22 X6, fino ad arrivare al modello entry-level GN22-X2 che dovrebbe rappresentare l’ipotetica GeForce RTX 5050 laptop.

Le prossime GPU NVIDIA saranno caratterizzate da un nuovo package che non prevede una compatibilità pin-to-pin, mentre Clevo conferma ancora una volta che le GeForce RTX 50 “Blackwell” utilizzeranno le memorie GDDR7 con una configurazione massima di 16 GB, afficata ai modelli con 12 GB e 8 GB di VRAM (niente GPU 6 GB finalmente). Ma cerchiamo di capire meglio quale potrebbe essere l’offerta NVIDIA per i notebook next-gen, tenendo sempre conto che le caratteristiche e/o i nomi dei prodotti non solo ufficiali e potrebbero cambiare senza alcun preavviso (cambia nulla però dal punto di vista tecnico).

GN22-X11= NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop, 16 GB GDDR7, interfaccia 256 bit, 80/175 watt

GN22-X9= NVIDIA GeForce RTX 5080 laptop, 16 GB GDDR7, interfaccia 256 bit, 80/175 watt

GN22-X7= NVIDIA GeForce RTX 5070 laptop, 12 GB GDDR7, interfaccia 192 bit, 60/140 watt

GN22-X2= NVIDIA GeForce RTX 5050 laptop, 8 GB GDDR7, interfaccia 128 bit, 35/115 watt

GN22-X6 e GN22-X4= GeForce RTX?, 8 GB GDDR7, interfaccia 128 bit, 35/115 watt

AMD e Intel non staranno a guardare, ma non sarà facile competere con Blackwell

Le informazioni fornite da Clevo suggeriscono anche che per il prossimo anno vedremo ancora GeForce RTX 4050, RTX 3050 ed RTX 2050 sulla fascia entry-level, ma è inutile dire che l’attenzione è focalizzata sulla next-gen, così come del resto lo sono i competitor di NVIDIA, rispettivamente AMD e Intel.

Allo stato attuale, nonostante i prodotti non siano stati ancora annunciati, sappiamo in anticipo che AMD e Intel non potranno competere con NVIDIA Blackwell sotto il profilo prestazionale (ma non solo), in particolar modo nel segmento di fascia alta e medio/alta. Nonostante questo, Intel porterà sul mercato (si spera) la sua seconda generazione di GPU dedicate Battlemage (Intel Xe2 per intenderci), mentre AMD ha già confermato (con non molto entusiasmo possiamo dire) che a cavallo tra 2024 e 2025 arriveranno anche le Radeon 8000 basate su architettura RDNA4.

Riguardo le prestazioni di queste soluzioni non abbiamo molti dati a disposizione; sappiamo che Intel Battlemage dovrebbe migliorare le prestazioni in gaming di Alchemist almeno del 50%, con AMD che invece punterebbe più sull’efficienza e il rapporto prestazioni/prezzo, pur proponendo un’architettura GPU rivista, in particolar modo per quanto concerne la gestione di ray-tracing e AI.

Quando arrivano le nuove NVIDIA GeForce RTX 50 per notebook?

Secondo la roadmap Clevo, le GeForce RTX 50 laptop di fascia alta dovrebbero debuttare per prime (come al solito quindi) entro il primo trimestre 2025, mentre i modelli di fascia media a partire dal secondo trimestre. Al contempo, non dimentichiamo che l’architettura GPU NVIDIA Blackwell dovrebbe arrivare prima sulla piattaforma desktop, pensiamo a questo punto entro fine anno; non escludiamo che il CES di Las Vegas possa essere scelta come eventuale vetrina di lancio per il progetto.