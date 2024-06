In precedenza l’unico modo per ottenere l’esperienza di Leica su un nuovo smartphone era acquistare un dispositivo Xiaomi, ma ora anche gli utenti iPhone possono sperimentare un’esperienza simile attraverso una nuova app progettata da Leica per imitare i suoi obiettivi.

L’app Leica LUX emula gli obiettivi attraverso una combinazione di software e intelligenza artificiale e mette a disposizione 11 diversi profili colore progettati per abbinarsi alle attuali fotocamere Leica e alle classiche fotocamere del passato.

L’app offre anche una modalità completamente automatica che funziona in modo simile alla fotocamera Apple, tuttavia è disponibile anche una modalità che utilizza l’IA per imitare lo stile, l’effetto bokeh e l’apertura di obiettivi come il Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH.

Previous Next Fullscreen

L’app Leica LUX emula gli obiettivi Leica su iPhone

Per ora l’app per iOS replica abbastanza bene l’esperienza Leica, ma a giudicare dalle immagini mostrate si possono notare delle imperfezioni come artefatti e bordi frastagliati.

Le prestazioni potrebbero tuttavia migliorare con futuri aggiornamenti software, ma senza una partnership più diretta con Apple ci saranno sempre alcune limitazioni. In ogni caso al momento è la soluzione più vicina a un’esperienza iPhone con marchio Leica.

L’app Leica LUX è gratuita, ma offre solo cinque Leica Looks e un obiettivo. Per sbloccare tutti i profili, gli obiettivi e molte altre funzionalità più avanzate bisognerà pagare 6,99 dollari al mese o 69,99 all’anno. Leica Lux è disponibile nell’App Store e forse un giorno arriverà anche una versione per Android.