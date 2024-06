Nella tarda serata del 10 giugno 2024, Apple ha annunciato e presentato il nuovo aggiornamento software per iPhone, stiamo parlando di iOS 18. Un aggiornamento che si è rivelato essere decisamente corposo colpendo vari aspetti del melafonino. Dalla personalizzazione alle app Messaggi e Mail, dalla privacy all’intelligenza artificiale con l’introduzione di Apple Intelligence oltre alla possibilità di collegarsi ad altre intelligenze artificiali generative come ChatGPT. Abbiamo raccolto tutte le novità su iOS 18 in un unico articolo, vi consigliamo la lettura per scoprirle tutte.

Subito dopo il lancio la domanda dunque è lecita. Quali iPhone riceveranno iOS 18? Innanzitutto ci preme sottolineare che l’aggiornamento iOS 18 non è ancora disponibile per tutti ma esclusivamente per gli sviluppatori. L’iter di rilascio, come saprete, è lento e prevede alcune versioni intermedie per permette agli sviluppatori di adattare le proprie applicazioni e ad Apple di rifinire l’aggiornamento. iOS 18 sarà disponibile per tutti in concomitanza col lancio dei prossimi iPhone 16 e iPhone 16 Pro che, in linea teorica, dovrebbe avvenire tra Settembre e Ottobre 2024.

Quali iPhone riceveranno iOS 18? La lista

Per rispondere alla domanda presente nel titolo, ecco la lista ufficiale comunicata da Apple dei dispositivi iPhone compatibili col prossimo aggiornamento:

Tutti i modelli di iPhone 15

Tutti i modelli di iPhone 14

Tutti i modelli di iPhone 13

Tutti i modelli di iPhone 12

Tutti i modelli di iPhone 11

iPhone XS e XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2a e 3a generazione)

Il vostro iPhone rientra fra questi? Se la risposta è no, potrebbe valer la pena iniziare a valutare il passaggio ad un modello più recente, ad esempio ad iPhone 15 che è in queste ore in offerta.

Quali iPhone riceveranno Apple Intelligence?

Durante l’evento Apple ha dichiarato che Apple Intelligence sarà disponibile solamente su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, oltre ovviamente a tutti gli iPhone successivi.