In occasione del Computex di Taipei, chiuso ormai da qualche giorno, AMD ha annunciato la nuova generazione di processori per notebook Ryzen AI, stravolgendo non solo il nome delle sue CPU mobile, ma anche le prestazioni e la funzionalità / flessibilità della piattaforma, nettamente migliorata anche grazie all’implementazione di una NPU di nuova generazione (XDNA2) che praticamente va a triplicare le prestazioni in ambito AI dei processori AMD.

Oltre a XDNA2 e alla rinnovata architettura CPU Zen5, un’altra novità che non è passata inosservata è la nuova GPU integrata, ritoccata nell’architettura rispetto alla precedente generazione di Ryzen 7000/8000 laptop, con prestazioni che stando alle prime indiscrezioni sono a dir poco ottime. A conferma degli ultimi rumor e a quanto appena detto, arrivano i primi benchmark del nuovo top di gamma AMD Ryzen AI 9 170 / 370 (vecchio nome), avvistato in queste ore sulla piattaforma di Geekbench con risultati a nostro avvisi degni di nota. Ma vediamo tutti i dettagli.

Le iGPU Radeon 800M migliorano grazie all’architettura RDNA3.5, ecco come

Durante la presentazione di Taipei, AMD non ha condiviso molte informazioni sulle GPU integrate RDNA3.5 in dotazione alle CPU Zen5 mobile di ultima generazione. La nuova gamma, denominata per comodità Radeon 800M, è una sorta di refresh delle Radeon 700M, decisamente valide per il gaming a 1080P con dettagli medio/bassi. Un’ulteriore evoluzione di questi chip grafici integrati vorrebbe dire anche incrementare notevolmente le prestazioni nei giochi dei notebook / laptop sprovvisti di una GPU dedicata, evoluzione che con AMD RNDA3.5 sembra essere a dir poco evidente.

Guardando al primo benchmark del Ryzen AI 9 HX 170 sul test OpenCL di Geekbench 6 infatti, notiamo che le prestazioni dell’ultima top di gamma AMD Radeon 890M risultano circa il 40% superiori a quelle della sua antenata, la Radeon 780M che avevamo testato con discreti risultati nel nostro approfondimento.

Sicuramente un test OpenCL di questo tipo non ci dice la reale resa nei giochi di una GPU, tuttavia, come in passato, è una chiara indicazione delle prestazioni assolute del chip, in questo caso decisamente migliorate rispetto alla generazione passata. Considerando le ultime novità in ambito software e driver, oltre a funzionalità come FSR 3.0, il potenziale dei nuovi chip integrati AMD risulta ancora più evidente, non andiamo oltre però in quanto come di consueto vogliamo toccare con mano la piattaforma per esprimere un giudizio sensato e non campato per aria.

Riguardo le prestazioni lato CPU invece, dai primi benchmark sintetici emerge che il nuovo modello flagship Ryzen AI risulta circa il 13% più veloce in single-core e fino al 25% in multi-core rispetto a un Ryzen 9 7940HS, merito soprattutto dei 4 core Zen5c “aggiuntivi” che ritroviamo a bordo delle nuove APU Strix Point (quindi 12 core vs 8 core). In chiusura, tornando sulla nuova iGPU AMD Radeon 890M (non 880M come erroneamente indicato dal software), questo chip grafico risulta non solo il 39% più potente di Radeon una 780M, ma anche il 59% superiore alla più datata Radeon 680M, allineandosi in sostanza a una NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q o a una GeForce RTX 2070 Mobile.

Caratteristiche tecniche AMD Radeon 890M

Per avere meglio un quadro della situazione dal punto di vista tecnico, vi lasciamo con un riepilogo delle caratteristiche tecniche dell’ultima GPU integrata AMD; allo stesso tempo ricordiamo che i primi notebook con AMD Ryzen AI saranno disponibili da luglio.

AMD Radeon 890M

Architettura GPU: RDNA3.5

Compute Unit: 16

Ray Accelerator 16

Stream Processor 1.024

Frequenza Boost GPU: 2,9 GHz

Prestazioni: 5,9 TFLOPS (Dual-Issue)

Memoria Condivisa col sistema

AMD Radeon 780M