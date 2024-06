Philips amplia la propria offerta di monitor da gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano di due nuovi modelli inseriti nella gamma Evnia, un brand che negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere meglio e che vanta al suo interno proposte molto valide per i gamer più esigenti. Le ultime soluzioni Philips fanno parte della serie Evnia 3000, ovvero quella che guarda di più al rapporto prestazioni/prezzo, offrendo solitamente display molto concreti e particolarmente convenienti.

Anche i nuovi Philips Evnia 27M2N3200A e Philips Evnia 24M2N3200A vanno in questa direzione, proponendo in questo caso due pannelli FHD con tempo di risposta a 180 Hz, quindi parliamo di monitor indicati per chi gioca in Full-HD ad alto refresh-rate. Ma vediamoli meglio nel dettaglio, soprattutto perché vi anticipiamo che nessuno dei due supera la soglia dei 200 euro.

Philips Evnia 3000: il giusto compromesso per chi punta a risparmiare

Per offrire il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo in questo segmento dei monitor da gioco, Philips non poteva fare altro che affidarsi a pannelli di tipo IPS, in questo caso dei Fast IPS da 23,8″ e 27″ con risoluzione Full-HD 1080P. Oltre a questa caratteristica comune, che garantisce un pannello reattivo con tempo di risposta GtG 1 ms (0,5 ms MPRT) e Low Input Lag, questi display offrono anche la stessa frequenza di aggiornamento a 180 hertz, riducendo quindi al minimo fenomeni come il tearing o il motion blur.

Al pari di altri monitor da gaming Philips Evnia poi, a bordo ritroviamo l’OSD ad accesso rapido e diverse funzionalità smart per migliorare l’esperienza di gioco; tra queste segnaliamo Smart Crosshair (mirino), modalità sparatutto, modalità racing e non per ultima Real Time Strategy che, a sua volta, include la tecnologia SmartFrame in grado di evidenziare aree specifiche per regolazioni mirate delle dimensioni e dell’immagine.

Parlando invece di design ed ergonomia, Philips Evnia 27M2N3200A e 24M2N3200A sono dotati di modalità LowBlue e tecnologia Flicker-free, sviluppate per ridurre l’affaticamento degli occhi. L’estetica, sempre soggettiva ricordiamo, può essere definite curata ma molto semplice e tutto sommato gradevole. Nonostante i prezzi, che ora vedremo, l’ergonomia non viene sacrificata, motivo per cui in dotazione è presente un supporto regolabile in altezza (ma non solo) che consente agli utenti di ottenere l’angolo di visione ottimale. Da segnalare in chiusura l’aspetto ecosostenibilità, con l’85% di plastica riciclata per il telaio e sino al 35% per piedini e copertura superiore del pannello.

Scheda tecnica Philips Evnia 27M2N3200A e Philips Evnia 24M2N3200A

Display: Fast IPS

Diagonale: 23,8″ Evnia 24M2N3200A 27″ Evnia 27M2N3200A

Risoluzione: Full-HD 1080P

Frequenza di aggiornamento: 180 Hz

Luminosità di picco HDR: 300

Contrasto: 1.000:1

Angoli di visione: 178°/178°

Profondità colore: 8 bit

Copertura DCI_P3 del 95 %, Adobe RGB 90%

Supporto Adaptive-Sync

HDR10 e Smart Image, Shadow Boost

Mirino, Real Time Strategy e modalità racing

Modalità LowBlue e tecnologia Flicker-free

Audio: altoparlanti 2x 2 watt, uscita cuffia (jack 3,5 mm)

Input: 2x HDMI 2.0, Display Port 1.4

Regolazione stand:

in altezza 130 mm

rotazione -/+ 90 gradi

inclinazione -5/20 gradi

Consumo tipico: 27,4 watt

Disponibilità e prezzi

I nuovi Philips Evnia 27M2N3200A e Philips Evnia 24M2N3200A saranno disponibili da metà giugno, rispettivamente con prezzi pari a 199 euro (27″) e 169 euro (24″). I monitor Evnia dovrebbero arrivare presto anche su Amazon Italia, se non altro vista la ricca selezione di monitor Philips attualmente disponibili. Tra questi vi segnaliamo di valutare anche la variante Philips Evnia 27M2N5500 con pannello QHD, refresh a 180 Hz e supporto NVIDIA G-Sync a poco più di 300 euro (vedi offerta).