È tornata una delle campagne promozionali di MediaWorld più attese, il No IVA, una promozione che sconta l’IVA su un sacco di prodotti tech, sconti del 18,04% (scorporo) accessibili a tutti i clienti in possesso della carta MediaWorld Club.

Posto che quest’ultima è gratuita e facilmente ottenibile, qui sotto vi spieghiamo brevemente come funziona, quali sono i prodotti più interessanti da tenere in considerazione e tutto quello che c’è da sapere sul No IVA di MediaWorld.

No IVA MediaWorld: come funziona e offerte migliori

Come ottenere la carta MediaWorld Club

L’iscrizione al MediaWorld Club, necessaria per ottenere la relativa carta, è gratuita ed effettuabile subito direttamente dal sito web del negozio cliccando qui. Per maggiori informazioni sul programma relativo, potete far riferimento sulla pagina web dedicata, in cui trovate tutti i dettagli, come funziona e i premi a cui hanno accesso gli iscritti al MediaWorld Club e, di conseguenza, i possessori della carta citata. Perché sì, oltre alla promozione No IVA in questione, chi ha la carta MediaWorld Club beneficia di altri vantaggi.

No IVA MediaWorld: esclusioni e offerte

Il No IVA di MediaWorld è disponibile tramite sito, app e nei punti vendita fisici, promozione in vigore fino al 9 giugno 2024 e ricca di prodotti tech, ma con varie esclusioni, anche significative. Eccone l’elenco:

Tutti i prodotti delle promozioni “IMMAGINA L’EMOZIONE DEGLI EUROPEI” (31 maggio – 13 giugno), “PRONTI? VIA!” (5 – 17 giugno), “IL CLIMA IDEALE? DECIDILO TU!” (1-29 giugno); e “SPECIALE ARIA APERTA E MOBILITA’” (6 – 23 giugno codici allegati);

Tutti i prodotti a marchio APPLE, i Droni, i prodotti Microtech e Long Tail (codici allegati), i prodotti a marchio Miele, Smeg Linea Fab (codici allegati), i prodotti a marchio Dreame, i prodotti a marchio Dyson e Roborock;

Tutti gli accessori GAMING (codici allegati)

Tutti gli accessori TELEFONIA (codici allegati)

Tutti gli accessori PC (codici allegati)

Tutti gli accessori SCHEDE DI MEMORIA (codici allegati)

Tutte le console e visori;

Le Entertainment card;

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli

Tutti i prodotti inseriti nel sito Mediaworld Ricondizionati ( https://ricondizionati.mediaworld.it/ ).

Vediamo invece alcune offerte compatibili con il No IVA di MediaWorld (i prezzi iniziali indicati sono riferiti al prezzo precedente, non al listino). Al netto di eventuali esaurimenti delle scorte, ricordiamo che saranno disponibili fino al 9 giugno.

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta da MediaWorld compatibili con la promozione No IVA, che vi ricordiamo essere in vigore fino a domenica 9 giugno. Nel link qui sotto trovate tutti gli altri prodotti e altre informazioni da sapere sulla promozione, mentre qui c’è la selezione di smartphone e tablet in offerta.

Tutti i prodotti scontati con il No IVA MediaWorld

