Dopo averli mostrati in anteprima a diversi eventi e fiere internazionali, LG ha finalmente portato sul mercato italianoi nuovi monitor da gaming LG UltraGear OLED, ovvero quella che può essere definita la serie di display per giocare più avanzata del produttore sudcoreano. La gamma LG UltraGear OLED si compone, almeno per il momento, di cinque modelli, tutti prodotti che mirano ovviamente alla fascia alta ed enthusiast, per intenderci chi non cerca alcun compromesso per prestazioni e reattività, senza però escludere una resa cromatica impeccabile e un’ergonomia curata.

Nel dettaglio LG annuncia i monitor UltraGera 27GS95QE, 32GS95UE, 34GS95QE, 39GS95QE e 45GS95QE, tutti dotati di pannelli OLED con tecnologia MLA+, trattamento antiriflesso a basso riverbero e diverse accortezze per salvaguardare la vista come la soluzione proprietaria Live Color Low Blue Light. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

LG UltraGear OLED: arriva anche il primo display gaming da 480 Hz

Grazie all’impiego di pannelli OLED MLA+ (Micro Lens Array+), tutta la gamma LG garantisce un’esperienza ludica senza precedenti e/o compromessi; reattività, neri perfetti, contrasto infinito e una luminosità che aumenta del 37,5% rispetto alla generazione precedente, sono i punti di forza di questi monitor che, tra le loro fila, vedono anche la presenza del primo monitor LG Dual Mode a 480 Hz certificato VESA. Si tratta del modello LG UltraGear OLED 32GS95UE, uno dei pochi monitor in circolazione che, grazie alla funzione Dual Mode, permette di passare da una risoluzione UHD 4K (3.840 x 2.160 pixel) 240 Hz alla modalità Full HD (1.920 x 1.080 pixel) 480 Hz, il tutto utilizzando semplicemente il joystick integrato.

Tale caratteristica non fa che migliorare la versatilità del display, valido sia per i giochi più concitati ad alto frame-rate (vedi FPS) che per quelli story-driven, dove magari non serve salire con la frequenza di aggiornamento ma si guarda più ai dettagli. Il resto delle caratteristiche di LG UltraGear OLED 32GS95UE non differisce molto da altri monitor OLED premium a 10 bit, partendo dal tempo di risposta di appena 0,03 ms (GtG), supporto NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, certificazione VESA DisplayHDR400 TRUE BLACK, copertura DCI-P3 del 98,5% e luminosità HDR che può toccare i 1.300 nit.

Questo monitor quindi ha tutto quello che serve, inutile quasi ribadire che andrà abbinato a una scheda grafica di fascia top, capace di sostenere tali impostazioni di frequenza e refresh. Le prestazioni da primato non sacrificano altri aspetti del monitor che, su un prodotto di fascia alta, non possono comunque essere trascurate; si parte da un design minimalista senza cornici sui quattro lati, passando per un reparto audio curatissimo con due woofer e tecnologia DTS Virtual:X, ma anche un’ergonomia curata.

Come i prodotti che l’hanno preceduto, anche LG UltraGear OLED 32GS95UE è dotato di accorgimenti e funzionalità proprietarie che mirano a migliorare l’esperienza utente in gaming e non. A bordo troviamo mirino, contatore FPS e joystick ad esempio, ma anche diversi profili utente, calibrazione di fabbrica, stand ergonomico e una ricca dotazione di porte con: due HDMI 2.1, Display Porte 1.4 DSC (perché non 2.0?), tre porte USB 3.0, uscita cuffie/microfono (a 4 poli) e SPDIF.

Ci sono anche gli LG UltraGear OLED curvi per un’immersione completa in gaming

Gli altri monitor che compongono la nuova gamma LG UltraGear OLED non sono meno interessanti e, a differenza del modello OLED 32GS95UE, puntano invece su un pannello curvo 800R, comune per intenderci ai modelli27GS95QE, 34GS95QE, 39GS95QE e 45GS95QE. Come facilmente si intuisce dalla sigla, si tratta di soluzioni che offrono una diagonale che va da 27 a 45 pollici, mentre per la risoluzione si parte dal Quad-HD di UltraGear OLED 27GS95QE (o 1440P se preferite), arrivando alle varianti con formato a 21:9, LG UltraGear OLED 34GS95QE e 39GS95QE, caratterizzati invece da una risoluzione Wide Quad-HD, ovvero 3.440×1.440 pixel.

Al momento LG non ha comunicato le specifiche del monitor OLED 45GS95QE, in linea di massima però tutti questi modelli si allineano per prestazioni/reattività al top di gamma UltraGear OLED 32GS95UE, garantendo tempo di risposta ridotto (0,03 ms), refresh sino a 240 hertz, resa cromatica impeccabile e tutte le ottimizzazioni che abbiamo visto poco sopra. Anche in questo caso il design prevede l’assenza di cornici sui quattro lati, trattamento Anti-Glare & Low Reflection oltre a una buona dotazione di porte.

C’è da dire inoltre che i nuovi monitor gaming LG adottano il design Unity Hexagonal che combina perfettamente un’estetica elegante con una gestione efficiente dei cavi. Il sottile supporto a “L”, introdotto quest’anno, permette di regolare inclinazione, altezza e rotazione, assicurando flessibilità di installazione e al tempo stesso un’ottima ergonomia. Volendo segnalare un’unica differenza sostanziale, puntualizziamo che il modello da 27 pollici, LG UltraGear 27GS95QE, offre una luminosità di picco HDR a 1.000 nit e non 1.300 nit come sul resto della gamma.

Caratteristiche tecniche dei monitor da gaming LG UltraGear OLED 2024

Display: OLED con tecnologia MLA+

Diagonale da 27″, 32″, 34″, 39″ e 45″

Curvatura 800R per 27GS95QE, 34GS95QE, 39GS95QE e 45GS95QE

Risoluzione 2.560×1.440 pixel 27GS95QE 3.840×2.160 pixel 32GS95UE (Dual Mode a 1.080P) 3.440×1.440 pixel 34GS95QE e 39GS95QE

Frequenza di aggiornamento: 240 Hz, (Dual Mode a 480 Hz per 32GS95UE)

Luminosità di picco HDR: 1.300 nit, 1.000 nit per 27GS95QE

Contrasto: 1.500.000:1

Angoli di visio: 178°/178°

Profondità colore: 10 bit

VESA DisplayHDR400 TRUE BLACK

Copertura DCI_P3 del 98,5 %

Supporto NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro

Calibrazione di fabbrica

Mirino e contatore FPS

Modalità Immagine predefinite

Live Color Low Blue Light, Anti-Glare & Low Reflection

Audio: DTS Virtual:X

Input: HDMI 2.1, Display Port 1.4 DCS

Design Unity Hexagonal

Disponibilità e prezzi

I nuovi monitor LG UltraGear OLED 32GS95UE e 34GS95QE sono già disponibili su LG Online Shop, rispettivamente a un prezzo di 1.399 euro (32”) e 1.299 euro (34″). I modelli 27GS95QE, 39GS95QE e sono disponibili in preordine su LG Online Shop fino al 24 giugno con prezzi di 899 euro per il 27”, 1.499 euro per il 39” e 1.699 euro. La variante da 45” che verrà svelata nei prossimi giorni costerà invece 1.699 euro. Se siete interessati ai nuovi monitor gaming LG UltraGear OLED a seguire trovate i rispettivi link per l’acquisto o per il preordine.