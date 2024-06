Dopo i rinvii dei giorni scorsi la navicella Starliner di Boeing è finalmente in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, sono trascorsi dieci anni da quando l’Agenzia spaziale americana ha commissionato a Boeing la realizzazione della navicella in questione che, se tutto andrà secondo i piani, farà concorrenza a SpaceX che ha già all’attivo ben 7 missioni con la sua Crew Dragon verso la ISS.

Il lancio di Starliner è avvenuto con successo

Alle 16.52 ora italiana, dopo numerosi intoppi, il razzo Atlas V della United Launch Alliance ha iniziato la sua ascesa da Cape Canaveral per portare in orbita Starliner, la navicella costruita da Boeing che dovrebbe servire per il trasporto degli equipaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Tralasciando tutte problematiche tecniche occorse in diversi tentativi non andati a buon fine in passato, anche negli ultimi tempi Starliner ha avuto diversi problemi, dopo l’annullamento del lancio del 6 maggio anche il 1° giugno è stato annullato il test previsto per problemi tecnici, una seconda finestra di lancio era disponibile il giorno successivo ma Boeing e la NASA hanno preferito attendere, per essere sicuri di risolvere tutte le problematiche riscontrate.

Nel momento in cui scriviamo però, la navicella si trova in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, dove dovrebbe attraccare dopo circa 25 ore di viaggio; il ritorno sulla Terra è previsto per il 14 giugno prossimo venturo.

A bordo di Starliner sono presenti due veterani dell’Agenzia spaziale americana che attendono ormai da anni anni questo momento (furono selezionati nel 2020), si tratta del comandante Barry E. Wilmore che ha già all’attivo 178 giorni nello spazio ed è al suo terzo volo spaziale, e il pilota Sunita L. Williams che ha già completato due missioni passando 322 giorni nello spazio.

Oltre a dover testare tutta una serie di sistemi di bordo, l’equipaggio sarà anche dotato di nuove tute spaziali progettate da Boeing, più leggere del 40 per cento rispetto a quelle della generazione precedenti, nonché dotate di guanti touch per consentire l’interazione con i sistemi presenti nella navicella.

L’attracco di Starliner con la Stazione Spaziale Internazionale è previsto per le 18:15 di domani 6 giugno, ora italiana.