Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale negli ultimi mesi sono divenute sempre più popolari sia sui social network che nei vari prodotti di largo consumo, come smartphone e computer e ciò rende questo settore uno di quelli che nel mondo della tecnologia stanno facendo registrare i livelli di crescita più importanti, con potenzialità future ancora più elevate.

Ed è proprio questo uno dei motivi per i quali aumentano anche i team di ricercatori che si stanno dedicando alle tematiche relative all’intelligenza artificiale, come ad esempio quello dell’University of Groningen in Olanda, che ha sviluppato un algoritmo progettatto per aiutare l’IA a comprendere le sottigliezze della comunicazione umana.

I nuovi confini dell’intelligenza artificiale

Questo team di ricercatori si è dedicato in particolare al sarcasmo e a studiare una soluzione che possa consentire all’intelligenza artificiale di rilevarlo, compito non semplice se si considera che spesso capita che non venga percepito nemmeno dalle persone.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno pensato ad un sistema a più fasi, in modo da valutare diversi fattori, ossia un’analisi appositamente sviluppata basata sul testo e sulla registrazione audio.

In pratica, è possibile usare registrazioni video o audio per filtrare il tono della voce, la velocità del parlato o il tipo di pronuncia mentre con una successiva trascrizione in testo il sistema può effettuare un’analisi approfondita, in modo da determinare le emozioni per singoli passaggi di testo (aggiunte poi sotto forma di emoticon).

Vi sono anche altre funzionalità che possono essere ricavate dai video, come ad esempio dei movimenti o dei gesti che possono essere osservati quando vengono presentati contenuti semiseri e tali informazioni aggiuntive potrebbero rendere l’algoritmo ancora più affidabile.

A dire dei ricercatori, tale soluzione può essere allenata attraverso il machine learning e dovrebbe essere in grado di riuscire a distinguere in modo abbastanza affidabile il sarcasmo dalle affermazioni serie.

Per ulteriori informazioni su tale progetto vi rimandiamo all’articolo pubblicato da Acoustical Society of America