TIM sta comunicando ai clienti interessati che gli abbonamenti a TIMVISION che includono DAZN subiranno un rincaro del costo mensile.

Le offerte coinvolte nell’aumento sono TIM Vision Gold, TIM Vision Gold Plus, TIM Vision Calcio e Sport, TIM Vision Calcio e Sport con Disney+, TIM Vision Calcio e Sport con Netflix e DAZN Plus.

Aumenti di TIMVISION e DAZN: cosa sapere

In particolare a partire dal 1° luglio il costo mensile di ognuna di queste offerte costerà da 4 a 10 euro (IVA inclusa) in più. La società motiva il rincaro citando “esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono i contenuti di DAZN“.

TIM sta informando i clienti coinvolti con una campagna di comunicazione tramite email condotta fra il 27 e il 31 maggio.

I clienti interessati hanno facoltà di recedere senza penali né costi di disattivazione inviando la comunicazione della disdetta, entro il 31 agosto, attraverso l’area personale MyTim, tramite email a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, telefonando al 187 oppure recandosi in un negozio TIM.

La società fa sapere che dal 9 giugno i clienti interessati avranno la possibilità di aderire a una nuova offerta dedicata agli abbonati a TIMVISION, i cui dettagli saranno disponibili in tale data nell’area MyTIM, contattando il 187 e presso i negozi TIM. Maggiori informazioni e chiarimenti sono disponibili qui e qui.