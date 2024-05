TIM e Warner Bros. Discovery hanno rinnovato l’accordo che consentirà ai clienti TIMVISION di vedere, inclusi nell’abbonamento, tutti i contenuti sportivi di discovery+ e Eurosport insieme all’intera offerta d’intrattenimento che ora vanta due nuovi canali.

In virtù di questa nuova intesa TIMVISION offrirà una copertura pressoché totale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand su Eurosport 1 e 2, su altri otto canali Eurosport interamente dedicati all’evento, di cui uno in 4K disponibile su TimVision Box, e su altri quattro canali Eurosport extra.

Grazie alla funzionalità Multilive sarà possibile vedere fino a quattro gare in contemporanea su App e sito TimVision, inoltre sarà possibile seguire tutte le partite di tennis del Roland-Garros e dei prossimi Australian Open.

TIMVISION rinnova l’intesa con Warner Bros. per Eurosport, Warner TV e CNN

Sulla piattaforma è inoltre possibile seguire il ciclismo (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, oltre a tutte le Classiche), la LBA di basket, gli sport invernali e i motori, inoltre saranno disponibili clip e sintesi dei momenti culminanti forniti quotidianamente da Eurosport News.

Su TimVision è disponibile anche il live stream e il catalogo on demand Warner Bros. Discovery dei canali Nove, Real Time, D-Max, HGTV, Giallo, Food Network, MotorTrend, K2 e Frisbee, ai quali si aggiungono i due nuovi canali Warner TV e CNN International.

I clienti TimVision potranno rivedere on demand e senza pubblicità tutti gli show più amati dal pubblico. I contenuti sono disponibili tramite l’app TIMVISION e attraverso il decoder incluso in tutte le offerte.