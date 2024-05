Il business della pubblicità online vale moltissimi soldi e finora Google e Meta lo hanno dominato, tuttavia un’altra grande realtà sta mettendo gli occhi su questa miniera d’oro.

PayPal ha da poco annunciato che sta avviando una propria rete pubblicitaria e intende valutare il comportamento d’acquisto dei suoi utenti per ottimizzare l’efficacia degli annunci.

PayPal dispone di dati commerciali molto precisi sugli utenti del Web, visto che il servizio paga molti dei loro acquisti online. In quest’ottica la società ha arruolato Mark Grether, ex capo dell’attività pubblicitaria di Uber, per creare la nuova linea di business.

PayPal rispetterà comunque le normative sulla privacy

Al momento non è ancora chiaro come verrà realizzata la nuova attività pubblicitaria, in quanto è ancora in una fase iniziale, tuttavia PayPal intende offrire controlli di protezione dei dati trasparenti e facili da usare.

Non si tratta di una atto benevolo nei confronti degli utenti, ma piuttosto di un modo per adeguarsi alle regole imposte dalle autorità competenti in materia di protezione dei dati e monopolio.

Possiamo aspettarci che la profilazione degli utenti di PayPal e della sua app sorella Venmo solleverà delle polemiche, ma difficilmente la società si lascerà scappare l’opportunità di generare ulteriori profitti, seppur con il rischio di perdere i clienti più sensibili alla privacy.