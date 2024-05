Al fine di permettere agli utenti di toccare con mano le novità introdotte dai nuovi e-reader Kobo a colori, presentati solo poche settimane fa, Kobo Italia, in collaborazione con Mondadori Store, lancia i Kobo Colour Days. Si tratta di una rassegna di eventi e attività che consentiranno al mondo digitale e a quello fisico di incontrarsi, per celebrare il potere del colore nella lettura digitale.

Francesco Riganti, Direttore Marketing di Mondadori Retail, ha così commentato l’iniziativa:

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con Kobo e dell’opportunità di supportare una novità nel campo dell’editoria e della lettura in digitale come quella dei nuovi device a colori. Lavorare a fianco di player d’avanguardia come Kobo ci permette di offrire ai nostri clienti esperienze di lettura sempre più coinvolgenti e innovative, affiancandole a quelle tradizionali dei libri su carta. L’obiettivo è quello di valorizzare la lettura come pratica culturale in tutte le sue forme e sempre alla portata di tutti.“

Dal canto suo Lorena Landini, Senior Marketing Manager di Kobo, ha aggiunto:

“Questo evento ci permette non solo di presentare i nostri nuovi eReader a colori, ma riflette anche l’impegno di Kobo nel promuovere l’innovazione nel mondo della lettura digitale. Vogliamo rendere la lettura un’esperienza più ricca e coinvolgente per tutti gli amanti dei libri, a tutti i livelli. Con Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, possiamo farlo attraverso un’esperienza dinamica e coinvolgente, offrendo ai lettori la possibilità di esplorare nuove dimensioni di colore e creatività.“

Se alcuni eventi si sono già svolti nei giorni scorsi, tra oggi e domenica 26 maggio sono ancora in programma due interessanti eventi, che si terranno nella Libreria Mondadori Duomo. Oggi alle 15:00 è in programma “Masterclass a lezione di colori: nel vivo delle storie con Ilenia Zodiaco“, mentre dalle 10:00 alle 19:00 è la volta di “Fatti giudicare dalla copertina: personalizza la tua cover“.

La Masterclass permetterà di esplorare la bellezza dei libri a colori, svelando alcune tecniche per prendere note creative. Tutto quello che una volta si poteva fare solo su carta ora è possibile anche sugli eBook, per renderli sempre più personalizzati.

Da oggi e fino a domenica 26 maggio, dalle 10:00 alle 19:00 andrà in scena “Personalizzazione della cover Kobo con Arte e Magia“. L’iniziativa permette di personalizzare le cover dei propri lettori Kobo, trasformandole in opere d’arte uniche. Ciascuno potrà personalizzare le proprie cover, portate da casa o acquistate direttamente in negozio.

Fino al 26 maggio, inoltre, tutti i clienti che acquisteranno un Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour o Kobo Libra Colour potranno utilizzare uno sconto immediato del 50% sulle cover e su Kobo Stylus 2, se acquistati insieme al lettore. L’offerta è valida esclusivamente presso il Mondadori Store in Piazza Duomo a Milano.