Mancano ormai poche settimane all’inizio dell’estate, al periodo in cui tante persone lasciano le proprie abitazioni per diversi giorni per andare al mare, in montagna, a visitare una città o altrove.

In questi casi, per tutelarsi almeno un po’ dai furti, possono tornare utili alcuni dispositivi Amazon per la sicurezza come i prodotti Blink e Ring in offerta su Amazon da oggi, 22 maggio 2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tanti dispositivi Amazon di sicurezza in offerta

Nella selezione qui sotto trovate tutti i dispositivi Amazon in offerta, la maggior parte dei quali pensati per migliorare la sicurezza in casa, tutti delle serie Ring e Blink. Salvo esaurimenti delle scorte o cambiamenti di altro genere, saranno tutti disponibili fino al 3 giugno. Eccoli tutti, in ordine di prezzo:

Vi lasciamo nel link che segue la pagina dedicata alle offerte sui dispositivi Amazon, in cui trovare tutti quelli scontati e disponibili.

Tutti i dispositivi Amazon in offerta

In copertina Blink Indoor e Outdoor

Leggi anche: tutte le nostre guide agli acquisti dei prodotti smart home