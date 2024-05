Sono trascorsi ormai quattro anni da quando è iniziata l’avventura di Godeal24, azienda specializzata soprattutto nella vendita di licenze di prodotti Microsoft, ma che offre anche numerose soluzioni relative ad altri brand. Per celebrare degnamente l’evento lo store online ha lanciato una promozione esclusiva, con una licenza di Microsoft Office 2021 Pro Plus che parte da circa 27 euro, mentre una di Windows 11 Professional può essere vostra a partire da circa 13 euro.

Parliamo di prezzi scontati del 90% rispetto ai prezzi di listino, con la possibilità quindi di risparmiare cifre importanti ed avere la certezza di un prodotto originale al 100%, capace di ricevere tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciato nel tempo da Microsoft, sia quelli di sicurezza sia quelli pensati per introdurre nuove funzionalità.

E se acquistate i pacchetti contenenti 2-3-5 chiavi, il risparmio sarà ancora maggiore. Una volta completato l’acquisto riceverete entro pochi minuti la chiave di attivazione, accompagnata dal link che vi permetterà di scaricare il pacchetto di installazione immediatamente, così da poterlo utilizzare senza ulteriori attese.

Le offerte di Godeal24

Se dovete acquistare una licenza del sistema operativo, che sia Windows 10 o Windows 11, e una del pacchetto Microsoft Office, potete utilizzare il coupon SGO62 per ottenere un ulteriore sconto del 62% sul prezzo di listino.

Cercate applicativi non inclusi nel pacchetto Office o versioni particolari del sistema operativo, magari per realizzare un server in ufficio? Con il codice SGO50 avete un 50% di sconto sulle seguenti licenze:

E per gli amministratori di rete, che devono gestire grandi quantità di computer, sono disponibili pacchetti da 50 o 100 licenze, così da ottenere un prezzo ancora più vantaggioso.

Anche se Godeal24 è specializzata soprattutto in prodotti Microsoft, le promozioni riguardano anche moltissimi altri applicativi, pensati per tenere sempre in ordine il computer o per aggiungere nuove funzionalità.

Tutti gli acquisti effettuati so Godeal24 posso essere pagati anche tramite PayPal, una ulteriore garanzia nel caso dovessero presentarsi problemi. Si tratta comunque di una ipotesi remota, visto che su TrustPilot il 98% dei clienti si è dichiarato entusiasta dei propri acquisti. In ogni caso potete sempre contare su un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo di posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria