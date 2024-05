NAVEE annuncia il lancio ufficiale in Italia di due suoi nuovi modelli di punta: si tratta di NAVEE S40 e S60, monopattini elettrici che puntano molto sul design futuristico e che si sono portati a casa i prestigiosi premi Red Dot e iF Design Award 2024. Andiamo a scoprirli insieme più da vicino.

NAVEE S60 e S40 arrivano in Italia con motori potenti e sospensioni ShockMaster

NAVEE S60 e S40 puntano molto sul design, ma ovviamente non solo: tra le caratteristiche più interessanti dei due nuovi monopattini possiamo ad esempio citare la presenza della rivoluzionaria sospensione duale ShockMaster, del motore fino a 1000 W e della compatibilità con il servizio Dov’è di Apple.

I due nuovi prodotti risultano ideali sia per l’uso in città sia per un po’ di fuoristrada grazie alla tecnologia innovativa delle sospensioni anteriori e posteriori e ai motori progettati appositamente che garantiscono una rapida accelerazione affiancata alla capacità di far fronte a salite difficoltose. Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di sospensione duale ShockMaster, che offre capacità di assorbimento degli urti senza precedenti per un’esperienza di guida più confortevole e fluida.

S60 dispone di un motore da 1000 W (450 W nominale) su una piattaforma ad alta tensione da 48V, grazie al quale il monopattino può superare inclinazioni fino al 24%, e offre una batteria al litio 18650 ad alta sicurezza con un’autonomia massima di 60 km e un Sistema di Gestione delle Batterie intelligente. Presente un sistema completo di frenata tripla, con freni posteriori E-ABS e freni a tamburo anteriori e posteriori (solo anteriori su S40), affiancato a pneumatici tubeless da 10 pollici (su entrambi i modelli) per un migliore assorbimento degli urti e una maggiore resistenza alle forature.

I nuovi monopattini NAVEE integrano la rete Find My di Apple (Dov’è), con tracciamento della posizione da parte degli utenti, e uno schermo sospeso sul cruscotto che fornisce un facile accesso a diverse informazioni fondamentali. S60 si rivolge in particolare a chi cerca alte prestazioni e un’autonomia superiore, mentre S40 è l’ideale soprattutto per gli spostamenti urbani quotidiani, con prestazioni e comfort bilanciati.

Specifiche NAVEE S60: autonomia: 60 km (50 km in modalità Sport)

velocità massima: 20 km/h

potenza: 1000 W (nominale 450 W)

angolo di salita: 24%

gomme: 10″ tubeless

freni: E-ABS + freni a tamburo anteriori e posteriori

batteria: 48V 10.2 Ah

certificazione IPX5

dimensioni: 1195 x 610 x 1280 mm (aperto) 1195 x 605 x 560 mm (piegato)

peso: 25 kg

carico massimo: 120 kg

Specifiche NAVEE S40: autonomia: 40 km (35 km in modalità Sport)

velocità massima: 20 km/h

potenza: 700 W (nominale 350 W)

angolo di salita: 18%

gomme: 10″ tubeless

freni: E-ABS + freni a tamburo anteriori

batteria: 36V 7.65 Ah

certificazione IPX5

dimensioni: 1195 x 610 x 1280 mm (aperto) 1195 x 605 x 560 mm (piegato)

peso: 22,2 kg

carico massimo: 120 kg

I due scooter elettrici propongono un design con linee tagliate a diamante che secondo l’azienda vogliono evocare velocità e resistenza, combinando praticità e stile. Il premio iF ha elogiato la serie S di NAVEE per le prestazioni eccellenti che la rendono l’ideale per città e fuoristrada. Vale la pena segnalare anche l’impiego di materiali riciclabili.

Prezzi e uscita di NAVEE S40 e S60 in Italia

NAVEE S40 e NAVEE S60 saranno disponibili all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di rispettivamente 599 e 799 euro: potrete trovarli entro la fine di maggio da Unieuro e da Euronics, sia online sia nei punti vendita. In questo momento, è già attiva la pagina Unieuro dedicata a S40.