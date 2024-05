Aqara non sembra intenzionata a mollare il colpo sul mercato della smart home e oggi annuncia un prodotto pensato per il mercato europeo e italiano. Si chiama Aqara Smart Wall Outlet H2, una presa da incasso a muro pensata proprio per le case del Vecchio Continente. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo dispositivo, che sarà disponibile su Amazon nei prossimi giorni.

Aqara Smart Wall Outlet H2

La soluzione di Aqara è compatibile con le placche da 55 millimetri e può essere utilizzata sia singolarmente che affiancata, ad esempio, a un sistema di interruttori. La presa supporta una corrente massima di 16A, risultando quindi utile anche per controllare elettrodomestici ad alto consumo e segue lo standard Schuko, adottato ormai dalla maggior parte dei dispositivi elettronici in commercio nel nostro Paese.

Aqara Smart Wall Outlet H2 basa le comunicazioni sul protocollo Zigbee 3.0 e richiede quindi un apposito hub per essere utilizzato, ma supporta anche la funzione Matter-over-Brigde che consente di integrarlo in tutti quegli ecosistemi che supportano il nuovo standard per la domotica, come Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Homey e molto altro.

Essendo alimentato dalla rete elettrica svolge anche le funzioni di ripetitore Zigbee, migliorando la qualità e la stabilità della rete domestica. Uno dei punti di forza della nuova presa intelligente targata Aqara è la capacità di creare automazioni basate sui consumi: dalla notifica sullo smartphone quando la lavatrice ha completato il ciclo alla possibilità di abbassare le luci quando guardate la TV, o spegnere i dispositivi che superano un certo consumo in determinati orari del giorno.

Tramite la companion app Aqara Home è possibile avere un riepilogo giornaliero dei consumi, così da ottimizzarli e ridurre l’importo della bolletta dell’energia elettrica. Oltre a poter limitare il consumo, evitando ad esempio che un elettrodomestico energivoro si attivi nelle fasce più costose, la presa Aqara offre un sistema di protezione della carica, per evitare sovraccarichi alle batterie, ripristino dello stato precedente in caso di mancanza dell’energia elettrica e un LED che può essere spento di notte per ridurre l’inquinamento luminoso.

Disponibilità e prezzi

Aqara Smart Wall Outlet H2 sarà in vendita su Amazon a partire dal prossimo 30 maggio a un prezzo che non è ancora stato confermato ufficialmente. Potete acquistarla utilizzando il link sottostante, mentre per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

Acquista Aqara Smart Wall Outlet H2 su Amazon