AMD ha presentato la nuova gamma di processori EPYC 4004, soluzioni che mirano a soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese, proponendo una piattaforma con il migliore rapporto prestazioni/prezzi possibile, sempre con un occhio di riguardo all’efficienza e alla scalabilità.

I nuovi arrivati in casa AMD, saranno probabilmente gli ultimi processori EPYC su architettura Zen4, verosimilmente una delle migliori mai realizzate dall’azienda negli ultimi anni. Ma vediamo nel dettaglio come è composta la nuova offerta dell’azienda di Sunnyvale per i server a basso profilo.

AMD EPYC 4004: fino a 16 core Zen4 e consumi ridotti per le PMI

La serie di CPU AMD EPYC 4004 è rivolta come detto a piccole e medie imprese che non hanno particolari pretese in quanto a prestazioni e densità, ma necessitano comunque di una piattaforma di nuova generazione, flessibile che possa gestire anche altri ambiti di utilizzo, vedi ad esempio quello dei fornitori di sistemi IT gestiti in hosting. L’idea di AMD è quella di fornire una soluzione single-socket, scalabile ed efficiente, utilizzando in questo contesto dei chip configurati da 4 a 16 core Zen4 con valori di frequenze e TDP che mirano a soddisfare diversi form-factor.

La serie AMD EPYC 4004 prevede due top di gamma, EPYC 4564P ed EPYC 4584PX, entrambi configurati con 16 core e 32 thread e una frequenza Boost che può raggiungere i 5,7 GHz. I due processori hanno anche lo stesso prezzo di listino, 699 dollari, ma in realtà presentano differenze sostanziali; EPYC 4564P infatti offre 64 MB di cache L3, frequenza base a 4,5 GHz e TDP a 170 watt, mentre EPYC 4584PX prevede 64 MB di cache aggiuntiva (128 MB in totale quindi) a fronte di una frequenza base impostata a 4,2 GHz con TDP a 120 watt.

Parlando invece delle caratteristiche e della dotazione della piattaforma, basata ricordiamo su socket AM5 (vedi Ryzen 7000), a bordo troviamo supporto per memorie ECC DDR5 5.200 MT in Dual-Channel (qualcosa bisogna sacrificare) con una capacità sino a 192 GB. Questi processori integrano anche una componente grafica basata su architettura AMD RDNA2 (Radeon 6000) oltre al Secure Processor, di primaria importanza su questo tipo di piattaforma. Non manca neanche il supporto PCI-E 5.0 (28 linee disponibili), USB 3.2, USB-C 3.2 Gen 2×2 20 Gbps, USB 4.0 opzionale e due uscite video con HDMI 2.1 e Display Port 2.0; ultima, non per importanza, la presenza della tecnologia RAIDXpert2 for Server.

Prestazioni dei nuovi AMD EPYC 4004

Come ormai da prassi, AMD ha anche condiviso alcuni dati interni sulle prestazioni degli EPYC 404, paragonati ovviamente alla controparte Intel. Si tratta sempre di dati da prendere con le pinze, ma in linea di massima la soluzione AMD esce vittoriosa sia sotto il profilo prestazionale che per quanto riguarda consumi e costi.

Secondo AMD, su SPECrate 2017 il nuovo EPYC 4584PX a 16 core riesce a essere sino al 70% più veloce di un Intel Xeon E-2488 (8 core però), risultando anche il 50% più efficiente nonostante il TDP più elevato (120 vs 95 watt). Il divario a favore dei nuovi EPYC secondo l’azienda può ampliarsi in base all’ambito di utilizzo, garantendo allo stesso tempo una riduzione dei costi finali per l’azienda.

AMD EPYC 4004 – Specifiche e prezzi

I nuovi EPYC 4004 arriveranno a breve attraverso le proposte di partner AMD come Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro e Tyan. Al momento non abbiamo i dettagli sui prezzi per l’Europa o l’Italia, tuttavia c’è un listino ufficiale AMD (per 1.000 unità) che ci offre interessanti indicazioni, soprattutto se paragoniamo queste cifre a prodotti già in commercio.