Rogbid ha appena presentato lo Smart Ring 3 sul suo sito Web globale, lasciando intendere un lancio imminente di questo anello intelligente che ha un prezzo inferiore rispetto ai suoi predecessori, pur offrendo la stessa suite di funzionalità di monitoraggio della salute. Ecco i dettagli di questo nuovo dispositivo indossabile.

Caratteristiche di Rogbid Smart Ring 3

Rogbid Smart Ring 3 è un anello intelligente ultraleggero che pesa solo 5 grammi grazie al suo corpo in nano ceramica sottile appena 2,4 mm.

Il dispositivo è dotato di sensori che monitorano la frequenza cardiaca, la SpO2 e la temperatura corporea, inoltre può effettuare il monitoraggio del sonno.

Lo smart ring traccia anche dati relativi al fitness e offre il monitoraggio del ciclo mestruale, inoltre gli utenti possono utilizzare lo strumento SOS per attivare una chiamata o un messaggio di testo quando l’anello viene toccato ripetutamente.

L’utente può controllare alcune funzionalità come la fotocamera e la riproduzione musicale sullo smartphone connesso attraverso appositi gesti tattili sullo smart ring.

Rogbid Smart Ring 3 offre un’autonomia fino a sette giorni in condizioni di uso normale e i dati del dispositivo possono essere visualizzati tramite la sua app compatibile con dispositivi Android e iOS, tuttavia non è possibile stabilire l’accuratezza dei dati in quanto non è un dispositivo certificato.

Disponibilità e prezzi di Rogbid Smart Ring 3

Rogbid Smart Ring 3 è disponibile nelle due opzioni di colore Classic Black e Pearl Black e in sette dimensioni che vanno dalla misura 7 (56 mm) alla 13 (71 mm). Il prodotto è attualmente offerto a un prezzo scontato di 99,99 dollari, mentre il prezzo di listino indicato è di 199,99 dollari.