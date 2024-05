In occasione dell’ANGA COM di Colonia, AVM ha mostra alcune delle più importanti novità della gamma FRITZ!Box rivolte alla connettività con fibra ottica, DSL e cavo. AMV è un brand che non necessità di presentazioni, tra i leader di settore ha sempre proposto prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, allineandosi sempre alle ultime novità tecnologiche, così come del resto dimostrano i nuovi top di gamma FRITZ!Box 5690 Pro e FRITZ!Box 7690 con Wi-Fi 7 e standard Zigbee; ma non è tutto c’è posto anche per le reti mesh e la prossima versione del sistema operativo FRITZ!OS 8.

FRITZ!Box 7690 è il nuovo top di gamma con WiFi 7

Il nuovo prodotto di punta targato AVM è FRITZ!Box 7690, un dispositivo che introduce nuovi standard in termini di prestazioni e versatilità; può essere utilizzato per le connessioni DSL con velocità di 300 Mbit/s, supportando lo standard Wi-Fi 7 sulle bande a 5 e 2.4 GHz con una configurazione 4×4; la copertura è garantita da ben con 8 antenne. FRITZ!Box 7690 offre una velocità Wi-Fi fino a 7,2 Gbit/s, il doppio rispetto al suo predecessore, mentre se parliamo di reti cablate abbiamo a disposizione due porte LAN da 2,5 gigabit, una delle quali può essere utilizzata come porta WAN. FRITZ!Box 7690 può essere infatti collegato a un modem in fibra ottica, mentre due ulteriori porte LAN da 1 Gbit/s assicurano connessioni veloci e affidabili per tutti i dispositivi della rete.

Il nuovo modello di AVM prevede anche una rivisitazione dell’hardware, monta un processore multi-core e anche il reparto memoria risulta adeguato in quanto a capacità. Riguardo le reti VPN, FRITZ!Box 7690 supporta WireGuard e IPsec per connessioni che l’azienda dichiara essere dieci volte superiori alla precedente generazione. Riguardo funzionalità e soprattutto flessibilità, il nuovo FRITZ!Box supporta gli standard di comunicazione Zigbee e FRITZ!DECT ed è predisposto per Matter; da segnalare infine le opzioni offerte dal sistema operativo FRITZ!OS, dotato di Firewall, parental control e gestione rete guest Wi-Fi.

Scheda tecnica FRITZ!Box 7690

Router DSL

35b supervectoring fino a 300 Mbit/s

Mesh Wi-Fi Dual-band, 4×4 su 5 GHz e 2.4 GHz / Wi-Fi 7

Prestazioni Wi-Fi:

2.4 GHz sino a 1.440 Mbit/s (Wi-Fi 7)

5 GHz sino a 5.760 Mbit/s (Wi-Fi 7)

Porte: 1 x 2.5-gigabit LAN/WAN 1 x 2.5 gigabit LAN port 2 x LAN 1 Gbit/s 1 x USB 2.0 per mobile dongle (5G/4G), storage e stampanti

Supporto fibra (ONT) con WAN 2.5 Gbit/s

Smart Home con DECT ULE e Zigbee, Matter in arrivo

FRITZ!Box 5690 Pro è un tri-band per fibra o DSL con Wi-Fi 7 e Zigbee

Passiamo a un altro prodotto interessante, il FRITZ!Box 5690 Pro che, grazie al modem integrato, supporta sia connessioni in fibra ottica che DSL, garantendo velocità di connessione fino a 2.5 Gbit/s su fibra e 300 Mbit/s su DSL. FRITZ!Box 5690 Pro supporta il mesh tri-band, offre connessioni wireless Wi-Fi 6 a 2,4 GHz e Wi-Fi 7 sulle bande a 5 e 6 GHz, il top in termini di latenza e throughput (parliamo di un massimo di 18,5 Gbps).

In dotazione troviamo ben 12 antenne che garantiscono una copertura ottimale, ma anche la connettività cablata non è da meno visto la porta LAN/WAN 2,5 Gbps e le quattro porte gigabit. Al pari del 7690, anche questo FRITZ!Box 5690 Pro guarda a ottimizzare le prestazioni VPN (con IPsec) e la flessibilità, garantendo pieno supporto agli standard Zigbee, DECT ULE (Matter a breve).

Tutti i nuovi prodotti FRITZ! offrono un’esperienza Smart grazie allo standard DECT ULE; con FRITZ!App inoltre è possibile controllare in modo intelligente ed efficiente una serie di funzionalità per gestire il consumo energetico, controllare il riscaldamento e l’illuminazione. Da segnalare anche la nuova opzione di rete Mesh Master per i FRITZ!Repeater che, insieme alle specifiche tecniche TR-069, permettono anche la gestione Wi-Fi backend e cloud-based. L’ultima anteprima AVM al NGA COM è la prossima versione del sistema operativo FRITZ!OS 8.0, rivisto per semplificare ulteriormente l’interfaccia utente, nonché la configurazione di un FRITZ!Box; nei prossimi mesi arriveranno ulteriori novità e funzioni per Wi-Fi, Smart Home, FRITZ!Fon e reti VPN.

Scheda tecnica FRITZ!Box 5690 Pro

Router fibra ottica e DSL

Standard fibra GPON sino a 2.5 Gbit/s, AON sino a 1 Gbit/s

Supporto fibra (ONT) con WAN 2.5 Gbit/s

35b supervectoring fino a 300 Mbit/s per DSL

Mesh WiFi Tri-band, 4×4 su 6 GHz, 5 GHz e 2.4 GHz / Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6

Prestazioni Wi-Fi:

6 GHz sino a 11.53 Gbit/s (Wi-Fi 7)

5 GHz sino a 5.760 Mbit/s (Wi-Fi 7)

2.4 GHz sino a 1.200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Porte 1 x 2.5-gigabit LAN/WAN 4x LAN 1 Gbps Smart Home con DECT ULE e Zigbee, Matter in arrivo 1 x USB 3.1 per mobile dongle (5G/4G), storage e stampanti



Disponibilità e prezzi

AVM al momento non ha fornito dettagli sui prezzi dei nuovi FRITZ!Box 5690 Pro e FRITZ!Box 7690; la disponibilità effettiva sul mercato è attesa per l’estate, con la possibilità di acquistare i nuovi prodotti su rivenditori come Amazon.