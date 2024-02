Come ormai da tradizione, AVM sarà presente anche quest’anno al Mobile World Congress di Barcellona (26-29 Febbraio), la vetrina di lancio ideale per i nuovi prodotti della gamma FRITZ! che abbracciano tecnologie e connettività di ultima generazione come WiFi 7, 5G e reti 10 Gbps. L’azienda, tra i leader di settore, ha diverse nuove opzioni ideate per la rete domestica veloce, con soluzioni che vanno dal 5G, passando per fibra e DSL.

Le principali novità per la rete domestica di AVM al MWC 2024

Tra i protagonisti dello stand AVM al Mobile World Congress ci sarà il FRITZ!Box 5690 Pro, un router innovativo che supporta connessioni in fibra ottica e DSL. FRITZ!Box 5690 Pro integra un Mesh tri-band che include la banda a 6 GHz, la nuova terza banda di frequenza per il Wi-Fi, supportando comunque sia reti wireless Wi-Fi 6 che Wi-Fi 7. Il nuovo arrivato migliora in fatto di prestazioni e latenza, offrendo anche connettività cablata LAN/WAN 2,5 Gbps e opzioni per Smart Home tramite DECT ULE, senza dimenticare il supporto Zigbee e Matter che rendono il FRITZ!Box 5690 Pro un prodotto completo per la casa digitale.

Un’altra novità, al momento per il mercato tedesco, è il FRITZ!Box 6670 Cable, un router all-in-one che supporta il Wi-Fi 7 per connessioni DOCSIS 3.1, combinando internet veloce per una rete domestica efficiente e reattiva in tutti i contesti, dallo streaming, ai giochi, passando per Smart Home o lavoro da casa. Degno di nota anche il gateway in fibra FRITZ!Box 5690 XGS-PON da 10 Gbps, sempre compatibile con Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6 e dotato di una porta LAN 10 Gbps per soddisfare qualsiasi fascia di utenza.

Passando ai router mobile, arriva FRITZ!Box 6860 5G, una soluzione dal design compatto che, inutile dirlo, mira a offrire una connessione internet veloce e affidabile tramite il 5G. FRITZ!Box 6860 5G supporta il 5G (NSA, SA) e l’LTE, raggiunge velocità di trasferimento dati di 1,3 Gbps ed è dotato di un potente Wi-Fi Mesh (Wi-Fi 6), in grado di garantire un’ottima copertura in tutta la casa. Questo modello è dotato poi di una base DECT per la telefonia e le applicazioni Smart Home, oltre a supportare Voice over LTE e Voice over New Radio.

Per le soluzioni destinate a Internet DLS, AVM ha sviluppato il nuovo FRITZ!Box 7682 con supporto G.fast per connessioni fino a 1 Gbit/s e supervectoring 35b per 300 Mbit/s; in questo modo l’alta velocità della fibra ottica raggiunge l’appartamento attraverso le linee in rame esistenti, garantendo prestazioni al top e ottimi tempi di latenza. Grazie a Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, al sistema telefonico, alle funzioni Smart Home e alle opzioni di rete versatili, il FRITZ!Box 7682 è il collegamento ideale tra i cavi in fibra ottica e le linee telefoniche in rame.

Un’altra novità di AVM al Mobile World Congress è l’estensione del FRITZ!Mesh Repeater per un sistema Mesh flessibile e scalabile all’interno delle reti esistenti e indipendente dal router; il produttore mostrerà questa nuova estensione Mesh con tre FRITZ!Repeater 3000 AX, uno dei quali avrà la funzione di Mesh Master. Un cenno infine anche a FRITZ!App Smart Home, utility che permette di controllare in modo intelligente ed efficiente una serie di attività legate all’energia, al riscaldamento e all’illuminazione, oltre al nuovo FRITZ!OS 7.80 disponibile per i modelli FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, 7590 AX e 7530 AX, ulteriormente ottimizzato per la gestione delle connessioni in fibra ottica.

