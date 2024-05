Buone notizie per chi utilizza uno dei nuovi PC Windows basati su Arm: il team di Opera, infatti, ha annunciato che ora questo popolare browser è ottimizzato per sfruttare al massimo le potenzialità di tali dispositivi.

A dire degli sviluppatori, l’ultima build di Opera funziona più di quattro volte più velocemente su questa nuova generazione di PC, ciò grazie anche al supporto garantito dal team App Assure di Microsoft e da Qualcomm Technologies.

Arriva la versione di Opera nativa per i PC Windows basati su Arm

Dato che Opera ha come obiettivo quello di fornire la migliore esperienza possibile su ogni dispositivo, ciò non poteva non includere i più recenti PC Windows basati su Arm.

Il team di questa popolare software house ricorda che i processori basati su architettura Arm stanno alzando l’asticella per quanto riguarda le prestazioni dei PC Windows e il pensiero non può non andare agli attesissimi processori Qualcomm Snapdragon X Elite.

Grazie ai nuovi processori di Qualcomm gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su una soluzione capace di garantire non soltanto velocità ma anche una migliore efficienza, il che dovrebbe tradursi in un notevole aumento dell’autonomia, aspetto che anche il team di sviluppatori di Opera curerà in modo particolare grazie al sistema di risparmio energetico del browser.

In sostanza, grazie al connubio tra i processori della serie Qualcomm Snapdragon X Elite e Opera gli utenti dovrebbero poter navigare ancora più a lungo con una singola ricarica.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare la nuova versione di Opera ottimizzata per l’architettura Arm, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà nella sezione dedicata agli sviluppatori (il download di questa build è possibile soltanto da un computer Windows basato su Arm).