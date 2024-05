Gli incisori laser stanno diventando sempre più interessanti, grazie anche a prezzi sempre più abbordabili che li rendono appetibili anche per chi nonha grandi velleità e vuole utilizzarli per dare libero sfogo alla propria creatività. Swiitol C18 Pro 18W è un classico esempio, un incisore con una elevata potenza e un prezzo davvero competitivo.

Ottima potenza, dimensioni ampie e diverse soluzioni di sicurezza per consentirvi di incidere su diversi materiali ma anche di tagliarli per realizzare delle creazioni uniche nel loro genere, per lasciar uscire l’artista che è in voi

Una taglierina completa

Gli incisori laser targati Swiitol non sono delle semplici macchine, quanto piuttosto dei compagni di viaggio nella creatività. Il team è consapevole che non bastano alcuni prodotti riusciti per considerarsi arrivati, ed è per questo che dopo il grande successo ottenuto con i primi modelli, cerca superare i propri limiti, sfidando lo status quo e abbracciando diverse novità, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale. Swiitol C18 Pro 18W è uno degli strumenti messi a disposizione dal brand per consentire a chiunque di esprimere la propria arte in maniera creativa e a un prezzo molto competitivo.

La nuova tecnologia di accoppiamento spot a doppia compressione permette di ridurre il raggio laser a soli 0,08 x 0,08 millimetri, per realizzare incisioni più precise che mai. Si tratta comunque di un raggio in grado di tagliare un foglio di balsa dello spessore di 10 millimetri o un pezzo di materiale acrilico nero dello spessore di 12 millimetri senza fare una piega. Grazie a questa soluzione inoltre l’incisione su materiali come metallo, ceramica o vetro risulta più veloce del 40% rispetto ai modelli privi di compressione, con risultati che possono essere paragonati a quelli ottenibili con un incisore laser a CO2 da 90 watt.

La velocità ottimale si attesta sui 24.000 mm al minuto, un valore già sopra la media del settore, ma la taglierina può raggiungere una velocità massima di 30.000 mm al minuto, il triplo rispetto alla maggior parte dei dispositivi della concorrenza. L’area utile per l’incisione è pari a 400 x 400 millimetri, così da permettervi di realizzare anche i progetti più grandi mentre la struttura lineare con binari laterali assicura un’ottima stabilità e precisione nelle lavorazioni. L’assemblaggio è decisamente semplice e veloce e non richiede particolari competenze per essere portato a termine.

Swiitol ha posto molta attenzione anche alla sicurezza, bloccando fino al 97% della luce ultravioletta grazie a uno speciale filtro, eliminando quindi la necessità di indossare degli occhiali protettivi durante l’utilizzo della taglierina. È presente inoltre un tasto per lo spegnimento di emergenza, insieme a un sistema di rilevamento delle fiamme e rilevamento del movimento dell’intero dispositivo, così da scongiurare ogni pericolo anche in caso di urti involontari o qualora il materiale, in particolare il legno, dovesse surriscaldarsi eccessivamente e prendere fuoco.

Il cuore di Swiitol C18 Pro è una motherboard a 32 bit, che offre la compatibilità con la maggior parte dei software di incisione laser e con tutte le versioni di Windows. È inoltre possibile controllarla anche tramite lo smartphone evitando quindi la necessità di avere un PC e uno schermo nelle vicinanze.

Dove acquistare: Potete acquistare Swiitol C18 Pro 18W su TomTop a soli 279 euro

