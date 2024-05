Dyson ha presentato uno spazzolone lavapavimenti meccanico che promette di lavare i pavimenti duri con un’efficacia paragonabile a quella manuale, ma con molta meno fatica.

Il nuovo Dyson WashG1 si basa sull’agitazione meccanica per lavare a dovere le superfici dure e sebbene sia un prodotto sofisticato non è un dispositivo smart home.

Dyson WashG1 promette una pulizia dei pavimenti efficace e poco faticosa

Essendo prodotto da Dyson, lo spazzolone è ingegnerizzato per essere il miglior mocio al mondo. Secondo l’azienda il grosso problema da risolvere era che la maggior parte dei moci spargono acqua sporca sul pavimento durante il lavaggio.

Dyson pensa di aver risolto questo enigma facendo pulsare costantemente acqua pulita sulle due testine rotanti in microfibra mentre sono in azione insieme all’agitazione meccanica con rulli controrotanti per rimuovere le macchie secche, mentre una spazzola a setole incorporata raschia via tutti i detriti più grandi e li getta in un vassoio dei rifiuti separato.

In questo modo dovrebbe essere sufficiente guidare il mocio risparmiando un bel po’ di olio di gomito rispetto a uno spazzolone tradizionale.

È comunque necessario svuotare l’acqua sporca e pulire manualmente il vassoio dei rifiuti che è lavabile in lavastoviglie, ma WashG1 è in grado di provvedere autonomamente alla pulitura dei suoi rulli, quindi è già pronto per la prossima sessione di pulizia.

L’assenza di un grande motore di aspirazione implica che non c’è alcun filtro che possa intasarsi, inoltre il mocio è alimentato a batteria, ma non essendoci un motore potente, la batteria è più compatta, il tutto per una maggiore leggerezza complessiva del prodotto.

L’azienda afferma che la batteria dura fino a 35 minuti e il suo serbatoio da 0,8 litri di acqua pulita può pulire fino a 300 metri quadrati circa in un solo ciclo.

Lo spazzolone WashG1 costa 699,99 dollari e il lancio è previsto per questo autunno. Nel frattempo è possibile iscriversi per ricevere una notifica quando il prodotto arriverà sul sito di Dyson. Sicuramente questa innovazione è molto più costosa del panno Swiffer. Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili qui.