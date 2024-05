In attesa dell’IT-Wallet, il portafoglio digitale con vari documenti nell’app IO le cui prime forme sperimentali dovrebbero arrivare entro l’estate, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) è ormai uno strumento piuttosto utilizzato.

Lo ha confermato oggi, 13 maggio, il sottosegretario della presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione, Alessio Butti, pubblicando alcuni dati al riguardo.

I dati di inizio 2024 sulla Carta d’Identità Elettronica

Ne sono state rilasciate circa 44 milioni, mentre erano circa 32 milioni a gennaio 2023, ragion per cui è in parte comprensibile la notevole crescita di utilizzi: da inizio 2024 sono 23 milioni gli accessi ai servizi online della PA, cioè il 130% in più rispetto al primo quadrimestre dello scorso anno. Confrontate allo scorso aprile 2023, sono cresciute del 53% anche le attivazioni dell’app CieID, pari a 5,5 milioni, applicazione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (PA) e dei vari privati aderenti con la CIE.

Numeri importanti per la Carta d’Identità Elettronica, uno strumento che ora conta 9.635 PA aderenti, il 65% in più rispetto a un anno fa e che, dice Butti riferendosi all’app, strumento correlato per utilizzarla, “continueremo a promuoverla […] sottolineandone anche l’utilità ricorrente negli appuntamenti che i cittadini hanno nei confronti della PA, partendo dalle scadenze fiscali e arrivando alle iscrizioni a scuola o alla prenotazione delle visite mediche”.

La Carta d’Identità Elettronica (e l’app CieID per iPhone e smartphone Android, scaricabile dall’App Store e dal Google Play Store gratuitamente), come lo SPID, è uno strumento di identità digitale che permette di accedere in maniera sicura e semplice a vari servizi della PA.

Il governo ne sta promuovendo l’utilizzo da tempo, anche tramite una campagna istituzionale per l’utilizzo nota come “CIE già” annunciata a marzo dallo stesso Butti: “Con questa campagna vogliamo, quindi, promuovere l’utilizzo della CIE, l’identità digitale garantita dallo Stato che, attraverso l’app CieID, offre il massimo livello di sicurezza (livello 3) nell’accesso ai servizi online, in linea con quanto richiesto dai Regolamenti europei e con quanto prevede lo sviluppo dell’IT Wallet, il Sistema di portafoglio digitale italiano”.

Di quest’ultimo servizio, invece, ne sapremo di più entro l’estate, secondo quanto emerso nelle scorse settimane, nonostante la disponibilità effettiva dell’IT-Wallet sia prevista per il prossimo anno.