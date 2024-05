Il team di WhatsApp ha appena lanciato un nuovo aggiornamento della versione beta dell’app per iOS che introduce una nuova funzionalità.

A breve gli utenti iPhone potranno beneficiare di una maggiore privacy grazie al blocco dell’acquisizione di schermate del profilo, come già accade sulla beta per Android.

WhatsApp sta impedendo di acquisire screenshot delle foto del profilo

Quando un utente WhatsApp tenterà di acquisire una schermata di una foto del profilo, prossimamente apparirà un messaggio che lo avvisa del fatto che l’acquisizione di screenshot delle foto del profilo è stata bloccata per proteggere la privacy di tutti su WhatsApp.

Naturalmente le persone potrebbero comunque utilizzare altri dispositivi per acquisire l’immagine, ma bloccando lo screenshot all’interno dell’app, la condivisione non autorizzata delle foto del profilo dovrebbe essere perlomeno scoraggiata.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.10.10.70 di WhatsApp per iOS e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

