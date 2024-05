Microsoft ha iniziato a testare una modifica che riguarda il menu Start, un elemento cruciale di Windows.

Nelle ultime versioni di prova di Windows 11 che Microsoft ha rilasciato pubblicamente, sono stati individuati dei widget per il menu Start. Ecco cosa bolle in pentola.

Gli inediti “widget companion” condivisi su X da Albacore sembrano un modo per consentire agli sviluppatori di estendere il menu Start di Windows 11 con funzionalità simili a widget che risiedono all’interno di un’isola galleggiante che può essere ancorata accanto al menu Start.

Apparentemente gli sviluppatori saranno in grado di creare app che forniscono informazioni simili a widget tramite schede adattive e avranno una certa libertà di visualizzare blocchi di informazioni dell’interfaccia utente.

Secondo quanto riferito questi widget saranno configurabili nella sezione principale delle impostazioni di Windows 11, con la possibilità di installarne di più o di meno, nonché di attivarli e disattivarli. Albacore afferma che questi elementi sembrano essere molto incentrati sul Web, proprio come i widget di Windows 11.

Microsoft testa un possibile sostituto di Live Tiles nel menu Start di Windows 11

Nel complesso sembra trattarsi di un sostituto per Live Tiles, le tessere animate dei tempi di Windows Phone e introdotte per la prima volta in Windows 8.

Microsoft non ancora annunciato questa novità, ma se la società deciderà di lanciarla ufficialmente potrebbe avere un certo impatto sull’esperienza di utilizzo di Windows 11.