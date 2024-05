Durante l’evento Time to Go Big, TCL ha presentato la sua nuova linea di prodotti per il 2024, tra i quali la gamma di TV 2024 che annovera un modello con una diagonale da ben 115 pollici.

Il modello 115X955 Max è infatti la TV QD-Mini LED più grande al mondo e offre tecnologia Mini LED con oltre 20.000 zone, un pannello a 144 Hz e una luminosità di picco 5000 nit, inoltre include Google TV e un sistema audio ONKYO 6.2.2.

Questa TV TCL Mini LED è il miglior compagno per film HDR, streaming, sport e giochi, grazie alle soluzioni Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar e Game Accelerator a 240 Hz.

TCL torna alla ribalta con due modelli da 98 pollici

Grazie alla tecnologia Quantum Dot, la TV TCL C65 da 98 pollici riproduce oltre 1.000.000.000 di tonalità di colori vibranti e precisi con una gamma cromatica fino al 95% secondo lo standard DCI-P3, inoltre offre la potenza dell’Hi-Fi 2.1 di ONKYO.

Il modello QD-Mini LED 98C855 da 98 pollici è dotato di 2.304 zone di local dimming che consentono di controllare la luce a livello di pixel, inoltre vanta il sistema audio ONKYO 2.2.2 Hi-Fi da 120W con tecnologia DTS Virtual:X tramite i diversi speaker posti a 360°.

TCL offre anche i modelli QLED PRO e 4K HDR

La smart TV 4K QD-Mini LED della Serie TCL C85, disponibile in tagli da 85”, 75”, 65” offre fino a 2.160 zone local dimming, un pannello a 144 Hz con luminosità di picco di 3.500 nit, oltre a Game Master Pro 3.0 e Google TV.

Nella categoria QLED, la serie C65 dotata di pannello QLED PRO e sistema audio ONKYO con subwoofer integrato è disponibile in tagli da 85”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43” e in versione con local

dimming nella serie C65 PRO 75”, 65”, 55”.

Per soddisfare le esigenze dei gamer la serie C65 e la serie C65 Pro sono dotate di Game Master 3.0 e Game Accelerator in Full HD a 120Hz (a 240Hz per il 98″), oltre a supportare i più recenti formati HDR.

La serie TCL P75 disponibile in tagli da 75”, 65”, 55”, 50”, 43” è dotata di nanotecnologia Wide Color Gamut per immagini dai colori vibranti e realistici. Dotata di Google TV e controllo vocale Google Assistant integrato, questa serie offre anche le tecnologie Game Master 3.0 e il Game Accelerator a 120 Hz per un’esperienza di gioco estremamente veloce e fluida.

I prezzi consigliati al pubblico partono da 399,00 euro per il modello da 43 pollici, mentre la gamma da 55 pollici parte da 549,00 euro. La serie da 75 pollici parte da 999,00 euro e i modelli da 98 pollici da 2.999,00 euro. Il modello da 115 pollici ha un prezzo consigliato di 23.999,00 euro. A breve, dovrebbero essere disponibili anche su Amazon.