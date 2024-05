Aqara, brand leader nella realizzazione di prodotti per la smart home, ha confermato il proprio impegno in ambito Matter, il nuovo standard sviluppato per cercare di creare un ecosistema uniforme per la casa di recente aggiornato alla versione 1.3.Ne è una chiara testimonianza l’arrivo sui mercati internazionali di Aqara HUB M3, un prodotto polivalente in grado di candidarsi a sistema di controllo centrale della casa intelligente.

Dopo averlo presentato nello scorso mese di gennaio in occasione del CES di Las Vegas, Aqara porta quindi sul mercato la propria soluzione di nuova generazione, in grado di rendere indipendente da Internet l’accesso ai dispositivi collegati. Una volta configurato Hub M3 va a imporsi sugli hub ZigBee e sui dispositivi WiFi della rete domestica, consentendone l’utilizzo in locale, così da garantire il completo funzionamento di ogni elemento anche in assenza di un collegamento di Rete, una soluzione molto comoda qualora si presentassero problemi di connettività o ai sevizi cloud.

L’hub definitivo?

Senza ombra di dubbio Aqara Hub M3 si propone come la soluzione definitiva per la smart home, grazie al supporto ai protocolli Zigbee, Thread, WiFi e Bluetooth, a cui si aggiunge la possibilità di controllare dispositivi tramite raggi infrarossi (televisori e condizionatori su tutti). Oltre quindi a gestire senza problemi la rete Zigbee, il protocollo più utilizzato per i sensori di apertura, presenza, movimento, ma anche per interruttori e luci, è un bridge Matter, permettendo in questo modo di condividere i sensori con gli ecosistemi di altri produttori.

Hub M3 permette inoltre di collegare un gran numero di dispositivi Thread, anche realizzati da produttori di terze parti (al momento del lancio il supporto è limitato ma sarà esteso in futuro) permettendo di controllarne il funzionamento attraverso l’app Aqara Home, che diventa così il centro di controllo principale della smart home. È inoltre possibile migrare i dispositivi connessi a un vecchio hub, senza che sia necessario riconfigurarli, una funzione molto comoda per chi ha un gran numero di sensori da controllare.