Torniamo ad occuparci di Optimus, il robot umanoide di Tesla che dovrebbe essere in grado di svolgere compiti ripetitivi, sostituendo così gli esseri umani.

Il colosso statunitense ha pubblicato su X un nuovo video del suo robot umanoide, fornendo così una dimostrazione pratica delle sue capacità in alcune attività specifiche, come l’ordinamento delle celle della batteria, fare passeggiate (anche di una certa lunghezza) ed eseguire altri piccoli compiti all’interno di uno stabilimento produttivo dell’azienda.

Un nuovo video ci mostra Tesla Optimus all’opera

In particolare, il robot umanoide di Tesla utilizza la sua rete neurale per eseguire attività produttive di base, incluso lo smistamento delle celle di una batteria.

Il video in questione mette in evidenza la capacità del robot di svolgere le attività ad esso assegnate in modo autonomo, correggendo anche gli eventuali errori commessi man mano che procede.

Trying to be useful lately! pic.twitter.com/TlPF9YB61W — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 5, 2024

Così come si può notare guardando il video, Optimus utilizza telecamere, sensori tattili manuali e sensori di forza per raccogliere dati sull’ambiente circostante e Tesla ha reso noto che il robot è già in fase di test in una delle fabbriche dell’azienda, con la necessità di interventi umani via via in diminuzione man mano che migliorano con la pratica le capacità della macchina.

Tesla continua a pubblicare con una certa costanza aggiornamenti sui progressi di Optimus, robot che nei progetti dichiarati dell’azienda entro la fine del 2024 dovrebbe trovare spazio nella catena produttiva, compiendo soprattutto attività ripetitive. Ma il colosso statunitense mira anche a commercializzare il suo robot (ciò dovrebbe avvenire entro la fine del 2025) e non ha nascosto che le stime sulle possibili vendite sono piuttosto elevate.

Una prima anticipazione sul prezzo di Optimus è arrivata nelle scorse settimane da Elon Musk, il quale ha reso noto che potrebbe essere venduto a meno della metà di un’auto. Staremo a vedere.