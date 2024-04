Oggi Polestar ha annunciato che l’implementazione della tecnologia Extreme Fast Charging (XFC) di StoreDot in un’auto è stata un successo, in quanto ha caricato un prototipo di Polestar 5 dal 10% all’80% in soli 10 minuti, avvicinandosi ai tempi necessari per effettuare un tradizionale pieno di carburante.

Nelle attuali batterie dei veicoli elettrici in commercio le velocità di ricarica rapida possono variare notevolmente in base allo stato di carica della batteria, ma il prototipo Polestar completamente guidabile ha registrato un tasso di carica costante a partire da 310 kW, fino a raggiungere un picco di oltre 370 kW al termine della carica, dimostrandosi particolarmente efficiente in questo intervallo di carica.

Polestar e StoreDot eliminano l’ansia da ricarica

La casa automobilistica svedese spiega che la rivoluzionaria tecnologia XFC di StoreDot utilizza celle a prevalenza di silicio con una densità di energia pari a quella delle più moderne celle NMC e non richiede sistemi di raffreddamento speciali nel veicolo.

I moduli della batteria sperimentale XFC hanno una funzione strutturale che migliora le proprietà meccaniche e la capacità di raffreddamento, mantenendo o riducendo i livelli di peso, con un’elevata riciclabilità e facilità di manutenzione.

Il test dimostra inoltre che la tecnologia XFC funziona con l’attuale infrastruttura di ricarica a corrente continua che può contare su un numero sempre maggiore di colonnine ad alta potenza, pari o superiore a 350 kW.

Stando a quanto dichiarato dalle parti, questa innovazione elimina una volta per tutte la barriera dell’autonomia e dell’ansia da ricarica, uno dei maggiori ostacoli alla scelta di un veicolo elettrico.