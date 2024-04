Al salone dell’auto di Pechino CATL ha presentato Shenxing PLUS, la prima batteria LFP al mondo a raggiungere un’autonomia superiore a 1.000 chilometri.

Grazie alle tecnologie impiegate la batteria è dotata di ricarica superveloce 4C in grado di fornire 600 Km di percorrenza con soli 10 minuti di carica.

CATL presenta la nuova batteria Shenxing PLUS

Il catodo di Shenxing PLUS è realizzato con una tecnologia di gradazione granulare che posiziona ogni particella nanometrica nella posizione ottimale per ottenere una densità compatta ultraelevata.

Il materiale proprietario a forma di nido d’ape 3D viene aggiunto all’anodo, aumentando la densità di energia e controllando efficacemente l’espansione del volume durante i cicli di carica e scarica. L’involucro monopezzo, una novità nel settore, ottimizza l’utilizzo dello spazio interno, consentendo alle celle Shenxing PLUS di raggiungere un livello di densità energetica senza precedenti.

Il pacco batteria Shenxing PLUS ha una struttura topologica ottimizzata sulla tecnologia CTP 3.0 senza moduli, migliorando l’efficienza dell’imballaggio del 7%. Grazie a innovazioni nei materiali e nella struttura, la densità energetica del sistema di batterie Shenxing supera per la prima volta la soglia di 200 Wh/kg, raggiungendo una densità di 205 Wh/kg.

Shenxing PLUS si ricarica di un chilometro al secondo

Shenxing PLUS sfrutta tecnologie come il rivestimento conduttivo rapido agli ioni di litio, l’aggiunta di elementi metallici di transizione e un nuovo incapsulamento nanometrico, rendendo la trasmissione di energia più fluida ed efficiente tra i materiali del catodo e dell’anodo.

CATL ha ampliato l’area di sovracorrente e la capacità dei terminali nel sistema batteria per dissipare rapidamente il calore durante la ricarica ad alta potenza, mentre l’algoritmo di polarizzazione AI di nuova concezione proprietario è in grado di prevedere e controllare la corrente di carica in tempo reale.

Queste innovazioni consentono un rifornimento di energia più rapido e intelligente che fornisce 600 Km di percorrenza con soli 10 minuti di carica.

CATL ha anche avviato la costruzione della Shenxing Superfast Charging Network per costruire la più grande piattaforma di servizi di ricarica superveloce in Cina.