Da sempre l’acquisto di una licenza completa e originale di Microsoft Office, la suite da ufficio più diffusa al mondo, è frenato dai costi elevati, che spesso spingono a scelte alternative, non sempre legali. Spendere più di 400 euro a volte è un grosso problema ma con Godeal24 tutto questo è solo un brutto ricordo del passato.

Grazie alla nuova iniziativa promozionale Labor Day Sale, pensata per celebrare la festa dei lavoratori (che ricorre il primo maggio), potete portarvi a casa una licenza originale di Microsoft Office 2021 spendendo poco più di 27 euro, una minima frazione rispetto al prezzo di listino e senza dubbio una cifra più abbordabile per chiunque.

Il primo maggio di Godeal24

Se state cercando una licenza originale, che possa quindi ricevere tutti gli aggiornamenti di sicurezza e le nuove funzionalità rilasciate dai produttori, l’occasione offerta da Godeal24 è decisamente ghiotta. Non c’è solo Microsoft Office tra i prodotti in offerta, ma potete portarvi a casa anche una licenza di Windows 11 Pro a circa 13 euro, una soluzione perfetta se avete appena aggiornato il vostro vecchio computer e volete sfruttare al meglio le nuove componenti, o se avete appena assemblato la build dei vostri sogni e vi mancano i software.

Che si tratti di Windows 10 o Windows 11, Microsoft Office 2021 o Microsoft Office 2021, lo store online saprà soddisfare le vostre esigenze, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnica in grado di risolvere qualsiasi problema. E se avete più di un computer da aggiornare, o se volete ridurre ulteriormente i costi condividendo l’acquisto con amici e familiari, troverete dei bundle che includo più licenze dello stesso prodotto o pacchetti con licenze di Windows e Office, al fine di massimizzare il risparmio. Ecco alcuni esempi di quello che potete trovare oggi in offerta:

Se le offerte precedenti sono accessibili senza codici sconto, per ottenere i prezzi indicati di seguito, relativi ad alcuni comodi bundle, è necessario inserire il coupon SGO62 che garantisce un ulteriore sconto del 62%:

Non avete trovato la versione di Windows che fa per voi, o vi servono applicativi non inclusi nel pacchetto Office: Con il codice SGO50 avete il 50% di sconto sui seguenti pacchetti:

Non mancano ovviamente le offerte relative ad applicativi di altri produttori, indispensabili per tenere sempre in perfetta forma il vostro computer o per sopperire alle eventuali mancanze del sistema operativo.

Tutti gli acquisti possono essere pagati con PayPal, una soluzione che vi mette al riparo da qualsiasi problema. Al termine dell’acquisto riceverete, entro pochi minuti, una mail contenente le chiavi di attivazione dei software e i link per scaricare i pacchetti di installazione dai siti dei rispettivi produttori, così da essere sicuri di avere le versioni più recenti.

Ricordate che qualora doveste avere problemi o aveste bisogno di chiarimenti, potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, a questo indirizzo email.

