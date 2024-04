Dopo aver presentato lo scorso settembre le nuove generazioni di MINI Cooper e Countryman, nella giornata di oggi, 24 aprile, l’azienda costola di BMW ha svelato MINI Aceman al Salone di Pechino. Si tratta di un modello a sé, il primo in versione esclusivamente elettrica dell’azienda, un’auto che si posiziona proprio a metà fra le due citate.

È un piccolo SUV che, per dimensioni, ricorda da vicino la prima generazione della MINI Countryman, poco sopra i 4 metri, ruote alte e 5 porte, di cui ne riprende vari tratti stilistici. Dovrebbe arrivare sul mercato italiano il prossimo autunno; intanto, scopriamone i dettagli e alcune peculiarità.

Design, tecnologia e prestazioni di MINI Aceman

MINI Aceman: design esterno

Partiamo dalle dimensioni: MINI Aceman è lunga 4,07, larga 1,75 e alta 1,5 metri, numeri molto simili, come dicevamo, a quelli della prima generazione di Countryman, lunga 4,097 (4,11 la Cooper S), larga 1,78 e alta 1,56 m. Oggi come oggi sono numeri da SUV compatto, da automobile a ruote alte adatta a muoversi agilmente in città, considerando le dimensioni sempre più abbondanti delle macchine in circolazione. Basta un’occhiata alle immagini per trovare molte somiglianze stilistiche con la prima generazione della MINI Countryman, in un’auto che l’azienda presenta come il suo primo modello crossover.

Davanti, la MINI Aceman si presenta con un frontale alto, quasi completamente chiuso e con i gruppi ottici abbastanza grandi e dalla forma trapezoidale piuttosto che tondeggiante, con una striscia LED perimetrale delle luci diurne che contorna l’unità centrale, al centro. Nel mezzo il logo e un listello dalla forma ottagonale, interrotto nella sezione inferiore.

Di lato, ci sono delle maniglie a filo, i classici passaruota in plastica grezza, uniti dalle minigonne inferiori, le danno un certo qual tono da fuoristrada, e una linea del tetto orizzontale, che non scende sulla coda, formando un corpo separato dal resto della vettura, come da tradizione MINI.

Dietro spicca la firma stilistica della bandiera del Regno Unito (la Union Flag o Union Jack), composta grazie ai fanali a matrice di LED che si illuminano in vario modo, visti già a partire dal modello MINI Cooper tradizionale uscito nel 2018. Il bagagliaio ha un volume di carico di 300 litri, che diventano 1005 abbattendo i sedili.

MINI Aceman: interni e tecnologia

Dentro la MINI Aceman riprende completamente l’estetica delle nuove generazioni di MINI Cooper e MINI Countryman. Tanta pulizia, minimalismo e pochi fronzoli, con uno schermo OLED da 9,44″ di diametro, unità centrale del sistema di infotainment che include anche tutte le informazioni relative alla guida, considerando che non è presente un quadro strumenti dietro al volante (volendo c’è l’head-up display, a pagamento).

Il sistema operativo che muove tutte le funzioni e personalizzazioni di MINI Aceman è MINI Operating System 9, lo stesso degli altri due modelli citati che, dovrebbe essere basato su Android e dotato di molte funzioni particolari, oltre alle classiche per gestire la navigazione, le chiamate, la riproduzione multimediale e la climatizzazione. Fra queste spiccano le MINI Experience Modes:

Tra le otto modalità disponibili per la selezione, la Personal Mode offre opzioni innovative per la personalizzazione dell’abitacolo. In questa modalità, è possibile caricare un’immagine personalizzata da uno smartphone tramite MINI App e sceglierla come sfondo del display. A ciascuna MINI Experience Mode, inoltre, corrisponde un colore dominante che viene proiettato sulle superfici tessili della plancia. Anche l’illuminazione ambientale sotto il cruscotto e nello specchietto retrovisore è codificata in base al colore delle proiezioni. Le altre modalità disponibili per la selezione sono la modalità Go-Kart, la modalità Vivid, la modalità Core, la modalità Green, la modalità Timeless, la modalità Balance e la modalità Trail. Nella modalità Go-Kart, ad esempio, l’attenzione si concentra in modo estremamente dinamico sul DNA racing di MINI. Il display e l’intero abitacolo sono caratterizzati dai colori antracite e rosso.

MINI Aceman: motore, prestazioni e autonomia

MINI Aceman è disponibile sono in versione elettrica, un’auto che arriva in due varianti, E e SE:

MINI Aceman E ha 184 cavalli, 290 Nm di coppia massima, scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiunge i 160 km/h di velocità massima. La batteria è da 42,5 kWh, si ricarica dal 10 all’80% in poco meno di 30 minuti e promette fra i 294 e i 310 km di autonomia nel ciclo WLTP.

ha 184 cavalli, 290 Nm di coppia massima, scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiunge i 160 km/h di velocità massima. La batteria è da 42,5 kWh, si ricarica dal 10 all’80% in poco meno di 30 minuti e promette fra i 294 e i 310 km di autonomia nel ciclo WLTP. MINI Aceman SE ha 218 cavalli, 330 Nm di coppia massima, scatta da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge i 170 km/h di velocità massima. La batteria è da 54,2 kWh, si ricarica dal 10 all’80% in poco meno di 30 minuti e promette fra i 382 e i 407 km di autonomia nel ciclo WLTP.

MINI Aceman: prezzi e disponibilità

MINI non si è sbilanciata al momento, ma la stampa del settore parla di disponibilità nelle concessionarie a partire dall’autunno di quest’anno. Sconosciuti al momento i prezzi, che dovrebbero essere una via di mezzo fra il listino della nuova MINI Cooper a tre porte e quello della nuova MINI Countryman, quindi nell’ordine dei 40.000 euro come prezzo di partenza. Comunque, vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.