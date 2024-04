Dreame ha lanciato il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti X40 Pro Ultra che può pulire anche sotto i mobili più bassi e persino con acqua calda. Ecco i dettagli di questo nuovo prodotto per la smart home.

Dreame X40 Pro Ultra è disponibile sia in versione autonoma con serbatoi dell’acqua nella docking station che in versione allacciabile all’impianto idraulico casalingo.

Rispetto agli altri robot aspirapolvere della linea X40, il nuovo modello è munito di una torretta LiDAR retrattile che consente al robot di abbassare la sua altezza da terra a soli 88 mm per pulire anche sotto ai mobili più bassi.

Quando la torretta LiDAR è in posizione retratta, il robot attinge alla tecnologia VSLAM con telecamere laterali per navigare evitando gli ostacoli.

Dreame svela il potente ed efficiente robot lavapavimenti X40 Pro Ultra

Con una potenza di aspirazione di 13.000 Pa, l’X40 Pro Ultra è anche il robot più potente della gamma, inoltre è in grado di pulire con acqua calda a 75°C.

Il robot lavapavimenti è dotato di doppi panni, una spazzola a rullo centrale e una spazzola laterale che possono essere sollevati e i panni possono essere staccati dalla banchina per evitare di sporcare il pavimento durante la pulizia.

La docking station può anche svuotare la pattumiera di bordo e riempire automaticamente i serbatoi dell’acqua secondo necessità, nonché lavare e asciugare i panni.

Dreame X40 Pro Ultra è attualmente preordinabile in Cina al prezzo di 6.299 yuan (circa 812 euro) in versione con serbatoio dell’acqua e al prezzo di 6.999 yuan (circa 900 euro) in versione con collegamento idraulico, ma resta da vedere se il prodotto verrà lanciato anche in altri mercati.