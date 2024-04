Nel 2025 prenderà il via una versione rinnovata del Mondiale per club, organizzata dalla FIFA e che nella sua prima edizione, che si svolgerà in estate negli Stati Uniti, avrà tra le protagoniste anche l’Inter e la Juventus.

Ebbene, pare che Apple abbia puntato tale manifestazione e abbia già avviato delle trattative con i vertici FIFA per assicurarsi la possibilità di trasmettere in via esclusiva tutte le partite dell’evento.

Apple vuole il Mondiale per club del 2025

Stando a quanto viene riportato da The New York Times, la FIFA ha fatto sapere di essere vicina alla conclusione dell’accordo con il colosso di Cupertino per quanto riguarda i diritti TV della nuova competizione, alla quale prenderanno parte 32 club provenienti da tutte le sei confederazioni.

Purtroppo al momento i dettagli disponibili sono pochi ma pare che l’intesa tra Apple e FIFA sia stata raggiunta su una cifra che si aggira intorno ad 1 miliardo di dollari. L’accordo potrebbe essere annunciato in via ufficiale già entro la fine di questo mese.

Non è chiaro se vi saranno anche diritti per la visione in chiaro (ciò che si augurano gli appassionati di calcio) altrimenti la nuova competizione potrebbe essere riservata a coloro che si abbonano ad Apple TV+.

Il colosso di Cupertino ha già investito oltre 2 miliardi di dollari per assicurarsi i diritti di trasmissione globale della Major League Soccer, i cui match vengono trasmessi in streaming su ‌Apple TV+‌.

Apple non ha nascosto di vedere nello sport un’importante opportunità per provare a conquistare ampie platee di utenti e attrarle verso il suo servizio di streaming e sono diversi gli eventi che il colosso statunitense sta provando ad acquistare.

In sostanza, il prossimo anno i tifosi di Inter e Juventus potrebbero avere la necessità di affidarsi ad Apple per seguire le gesta delle loro squadre. Nei mesi a venire ne sapremo certamente di più.