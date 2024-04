Credem ha attivato una nuova promozione che mette in palio fino a 100 euro in buoni Amazon con l’apertura di un nuovo conto Credem Link. Tutto quello che dovete fare è procedere all’attivazione del conto inserendo il codice promozionale e utilizzare la vostra carta di debito per gli acquisti. Vediamo i dettagli.

Fino al 30 aprile, utilizzando il codice promozionale CREDEM100, è possibile aprire un nuovo conto Credem Link per ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon. Si tratta di un conto online a canone zero che offre tutto ciò di cui si ha bisogno: carta di debito, Internet Banking, app per dispositivi mobili e team di consulenti a vostra disposizione sia in filiale che da remoto.

In fase di apertura del conto, è possibile selezionare tra due diverse tipologie di carte di debito:

Una CredemCard su circuito nazionale Pagobancomat per effettuare pagamenti o prelievi sul suolo nazionale. Il canone di questa tipologia di carta è sempre gratuito .

. Una Credemcard su circuito internazionale Mastercard per effettuare prelievi e acquisti (online o fisici) in Italia e all’estero. In questo caso, il canone è gratuito per il primo anno e, successivamente, passa a 1,50 euro al mese. Questa carta è collegabile anche ai principali wallet, come Google Pay o Apple Pay, per effettuare pagamenti in mobilità con lo smartphone.

Come ottenere buoni Amazon con Credem Link

Per aprire un nuovo conto Credem Link è necessario accedere alla relativa pagina di apertura del conto e utilizzare il proprio documento d’identità o effettuare l’accesso tramite SPID. In fase di registrazione vi basterà inserire il codice promozionale CREDEM100 e scegliere una tra le due tipologie di carte di debito.

Dopo aver effettuato il riconoscimento tramite video (sia esso tramite PC, tablet o smartphone), vi basterà procedere alla compilazione di tutti i dati personali, alla scelta del consulente e la configurazione dell’offerta scelta. Dopo aver concluso l’operazione con la firma elettronica, il conto sarà pronto per essere utilizzato.

Per poter ottenere i buoni Amazon sarà necessario utilizzare la propria Credemcard per gli acquisti per un minimo di 200 euro in un arco temporale di 30 giorni. Ogni mese dà diritto ad un buono di 25 euro (erogato entro 60 giorni dal termine del periodo contabile) da spendere sulla piattaforma di e-commerce, per un massimo di quattro buoni che portano il totale a 100 euro.

dal 01.05 al 31.05.2024: su uno spesa minima di 200€ ricevi un buono da 25€;

dal 01.06 al 30.06.2024: su uno spesa minima di 200€ ricevi un buono da 25€;

dal 01.07 al 31.07.2024: su uno spesa minima di 200€ ricevi un buono da 25€;

dal 01.08 al 31.08.2024: su uno spesa minima di 200€ ricevi un buono da 25€.

Se siete interessati e volete procedere all’apertura del conto Credem Link, vi basterà seguire il link sottostante. Aprire il conto Credem Link è semplice perché si può fare anche semplicemente con lo SPID in 2 minuti.

Apri un conto Credem Link per ottenere fino a 100 euro in buoni Amazon