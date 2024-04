Sono sempre di più gli anelli intelligenti che si affacciano su questo segmento di mercato che sta ottenendo via via più spazio nell’ambito dei dispositivi indossabili.

Uno degli ultimi è Ring X che è attualmente in crowdfunding su Kickstarter e promette un monitoraggio costante e accurato della pressione sanguigna, oltre a tracciare altri parametri sanitari e relativi al fitness.

Un video di YouTube mostra presumibilmente un confronto tra i valori di un misuratore di pressione medico convenzionale e lo smart ring e quanto rilevato dal sensore ottico della pressione sanguigna non sembra del tutto irrealistico, tuttavia Ring X non è munito della certificazione come dispositivo medico.

La durata dichiarata della batteria di Ring X è fino a 5 giorni e l’azienda afferma che sia impermeabile fino ad una pressione di 5 ATM, quindi è teoricamente adatto al nuoto.

Ring X misura costantemente la pressione sanguigna e altri parametri sanitari

L’anello misura costantemente anche la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e la temperatura cutanea, oltre a monitorare il sonno e tracciare i dati relativi ai passi e alle attività sportive.

I sostenitori del progetto possono attualmente assicurarsi il modello in ceramica al prezzo di 159 dollari, mentre il modello in titanio costa 209.

Ring X è disponibile anche in una versione placcata oro e la consegna è prevista per giugno, ma vale la pena ricordare che le campagne di crowdfunding comportano dei rischi per i sostenitori.