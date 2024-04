Il mercato delle auto elettriche si prepara ad accogliere un nuovo illustre modello: stiamo parlando di Audi e-tron GT, che in vista del debutto ufficiale della versione restyling ha già dei prototipi pronti a scendere in strada per i test di rito.

Stando a quanto si è appreso sino a questo momento, tale veicolo potrà contare su alcune caratteristiche di Porsche Taycan Turbo, con miglioramenti per quanto riguarda la capienza della batteria, l’autonomia garantita e le prestazioni.

Cosa sappiamo della nuova Audi e-tron GT

La nuova auto di Audi può contare su un design curato sin nei minimi particolari e decisamente sportivo, con una carrozzeria dalle dimensioni generose e un assetto ribassato.

Tra le novità per quanto riguarda il design vi sono prese d’aria più grandi, il paraurti anteriore ridisegnato e un nuovo modulo per i fari.

Il produttore ha precisato che la nuova Audi e-tron GT potrà vantare delle sospensioni migliorate, studiate per garantire una più piacevole esperienza di guida (dovrebbe avere i nuovi ammortizzatori a doppia valvola della Taycan e con differenziale posteriore della Torque Vectoring Plus).

Pur non avendo fornito dettagli al riguardo, Audi ha confermato che la sua nuova auto potrà contare su motorizzazioni più potenti, una batteria più capiente e una migliore esperienza di guida.

Di recente in Scandinavia è stato avvistato uno dei prototipi di questo nuovo veicolo elettrico di Audi e il seguente video consente di farsi un’idea di quello che dovrebbe essere il suo look dal vivo:

L’attuale modello può contare su 523 cavalli e sarà interessante scoprire di quanto il popolare produttore automobilistico alzerà l’asticella con quello nuovo.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Audi per scoprire quando la nuova Audi e-tron GT sarà disponibile sul mercato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.