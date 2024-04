Tineco, azienda leader nel segmento dei dispositivi destinati alla pulizia domestica, ha appena annunciato il nuovo FLOOR ONE S7 FlashDry, una soluzione innovativa ideata e ottimizzata per facilitare e rendere la pulizia dei pavimenti più efficace ed efficiente rispetto ai prodotti dei competitor.

Come facilmente suggerisce la sigla, il nuovo lavapavimenti Tineco punta tutto sulla tecnologia proprietaria FlashDry che, oltre a garantire un ciclo ottimale di autopulizia, permette anche di effettuare un’asciugatura rapida, a netto vantaggio dell’utente in ottica tempo.

Pulizia e autopulizia approfondite grazie a Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry punta su diverse componenti e ottimizzazioni per garantire all’utente risultati ottimali in termini di pulizia, ma anche facilità di utilizzo e movimento. In questo contesto va citato senza dubbio il sistema ad autopropulsione SmoothPower, abbinato per l’occasione alla tecnologia di autopulizia FlashDry.

Con FlashDry, l’asciugapavimenti utilizza acqua a 70 °C per dissolvere efficacemente le macchie e pulire in profondità sia il tubo che il rullo della spazzola. Il ciclo autopulente assicura risultati eccellenti in soli 2 minuti di lavaggio, seguiti da un’asciugatura FlashDry di 5 minuti, che con la sua centrifuga a 70 gradi permette di avere in pochissimo tempo il rullo asciutto, pulito e senza odori.

Un’ulteriore ottimizzazione è riservata al flusso dell’acqua, a pressione bilanciata, continuamente riciclata grazie al lavaggio continuo della spazzola a rullo con rotazione sino a 450 giri al minuto. Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry offre un’autonomia di 40 minuti, permettendo inoltre all’utente di evitare continui svuotamenti e riempimenti grazie al sistema Tineco iLoop che regola costantemente l’alimentazione della batteria e l’acqua pulita e sporca. Il sensore è in grado di rilevare anche il livello di sporco, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua.

Disponibilità e prezzo

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è già disponibile su Amazon a un prezzo di 799 euro (vedi offerta).